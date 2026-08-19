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Ботанически невъзможно: Какво всъщност захранва соления остров до палестинската граница

/Поглед.инфо/ На 430 метра под световния океан, в безмилостната депресия на Сирийско-Африканския разсед, физиката и химията отдавна са сключили пакт срещу биосферата. Концентрацията на соли надхвърля 340 грама на литър, а въздушното налягане смазва всяка романтична идея за естествено зараждане на флора. И все пак, от години мрежата захранва наивниците с приказката за „дървото на живота“, изникнало върху кристална скала в Мъртво море. Време е да изчистим този туристически кич от чистата наука и да видим какво всъщност лежи върху белия натриев хлорид.

Деж. редактор - Александра Докова 4951 прочитания
Ботанически невъзможно: Какво всъщност захранва соления остров до палестинската граница
ИИ генерирана
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Концептуалният декор, наречен „Dead Tree in Sea of Life“

Когато човек прекара последните тридесет години в прелистване на теренни дневници и геодезически заснемания, развива остър рефлекс към думата „чудо“. В биологията чудеса няма; има осмотично налягане, мембранен транспорт и ензимен денатурат. Митът за „процъфтяващото дърво“ в ниската точка на планетата е продукт на банален туристически маркетинг, оформен около една съвсем изкуствена арт инсталация.

През 2017 година израелският бивш спасител и настоящ концептуален артист Амирам Дора (Amiram Dora) решава да постави изсъхнало, напълно мъртво дърво върху един от естествено формираните солени острови близо до плажната ивица на курорта Айн Бокек. Целта не е била ботаническа лаборатория, а метафора. Текстът за „растението, което само е поникнало и извлякло вода от кристалите“, е просто дигитална мъгла за лековерни читатели, захранвани от преписани материали.

Дървото е мъртво. То никога не е пускало корени в кристалната маса, защото там коренова система не може да съществува. Осмотичният шок при подобна концентрация на магнезиеви, калиеви и натриеви йони изсмуква вътреклетъчната влага за секунди през процеса плазмолиза. Всяка растителна клетка, поставена в тази среда, се свива и умира с физична неумолимост.

Архивно гробище и сурова химическа реалност

Ако отворим хидроложките анализи на Геоложката служба на Израел (GSI), фактите стават брутални. Водата в Мъртво море не е просто „солена“ – тя е гъста, маслена минерална луга с плътност около 1.24 кг/литър. В нея доминира не обикновената готварска сол, а магнезиевият хлорид. В такава среда висши растения не виреят. Единствените организми, способни да понасят тази хиперсалинна супа, са екстремофилни археи от рода Halobacterium и микроскопичните зелени водорасли Dunaliella salina, които синтезират огромни количества глицерол, за да балансират вътрешното си налягане.

Идеята, че някакъв средноморски храст изведнъж е решил да „модифицира фотосинтезата си“ и да преработи соления разтвор в чиста вода без външна енергийна инфраструктура, е пробойна в елементарната физикохимия. Дори най-устойчивите халофити – като мангровите дървета или видовете от рода Avicennia – притежават високоспециализирани жлези за екскреция на сол, но те функционират при концентрации на морска вода от около 3.5%, а не 34%.

Това, което туристите виждат и фотографират след плуване в тежката вода, е внимателно поддържан експонат. Авторът на инсталацията гребе с гребло или плува периодично до острова, за да носи прясна вода, с която измива натрупаните солени кристали от клоните, за да не се пречупи дървото под тяхната тежест, и закрепва свежи зелени стръкове или поддържа визията му. Всичко останало – приказките за симбиотични лишеи, неизвестни на науката, и вълшебни мутации – са измислици от категорията на евтиния сензационизъм.

Подобни сухи дървета и коренни системи, вкаменени от солта, могат да се видят по целия регион. Те са остатъци от флувиални наноси, донесени от река Йордан или от периодичните внезапни пустинни наводнения (вади), които след това биват светкавично консервирани от минералите. Израелският регион е пълен с подобни природни мумии, но нито една от тях не диша.

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