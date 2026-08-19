55 радиовъглеродни датировки и 10 000 години разлика в историята на Америка

/Поглед.инфо/ Новите 55 радиовъглеродни датировки от Националния парк „Уайт Сандс“ в Ню Мексико окончателно затвориха спора за възрастта на човешкото присъствие в Северна Америка. Намерените отпечатъци в глинестите седименти под гипсовите дюни датират отпреди 21 000 до 23 000 години. Този хронологичен пробив съсипва градената с десетилетия парадигма за доминацията на културата Кловис и налага пълна преоценка на логистиката и климатичните коридори, през които първите групи са преминали Беринговия преход по време на последния ледников максимум.

Когато влезеш в архивното гробище на американската археология, бързо забелязваш как институционалният консенсус се брани с нокти и зъби от всяка находка, която заплашва подредената таблица на учебниците. Десетилетия наред догмата беше удобна и ясна: културата Кловис, известна със своите характерологични каменни върхове на копия, представлява първата вълна хора в Новия свят. Тяхното присъствие се заковаваше някъде около 13 000 години преди настоящето. Всичко по-старо се отписваше като методологична грешка, замърсяване на пробите или чиста проба аматьорска свръхинтерпретация.

Геологията обаче не се съобразява с академичните кариери. В падината Тулароса, западно от Аламогордо, природата е запечатала факт, който трудно се замита под килима. Районът е брутална територия от фино разпръснат белезникав гипс – остатък от древни морета и пресъхнали плейстоценски езера. Солидна част от тази падина попада под контрола на американските военни и служи за ракетни изпитания, което години наред ограничаваше достъпа на цивилни изследователи до твърдите почвени седименти.

През 2012 г. геоархеологът Ванс Холидей от Университета на Аризона влиза в тази ограничена зона, за да изследва напречни сечения на почвата в канали, изкопани десетилетия по-рано. Тогава фокусът е бил строго стратиграфски. Никой на терен не е подозирал, че на стотина метра от техните изкопи, запечатани между тънък слой кал и гипс, лежат физическите стъпки на хора, ходили по ръба на изчезващото езеро Отеро.

Едва през 2019 г. екип от Службата на националните паркове на САЩ и британски учени от Университета в Борнмут разкриват следите. Публикацията от 2021 г. удари научната общност като студен душ – възрастта на отпечатъците бе определена между 21 000 и 23 000 години. Проблемът за скептиците бе незабавен: ако тези числа са верни, хората са били в сърцето на Северна Америка в самия пик на Последния ледников максимум, когато масивните ледени щитове Лорантид и Кордилеран са блокирали сухопътния коридор на север.