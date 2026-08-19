Защо милионите пилоти под Венеция не могат да я спасят от тинята

/Поглед.инфо/ Венеция отдавна не е романтична картичка с гондоли, а тежък физически обект, потъващ под тежестта на собствената си маса и географска наивност. Градът е построен върху блата, които никога не са били предвидени да носят милиони тонове истрийски варовик, а днешните инженери се опитват да овладеят процеси, започнали още през V век с варварските нашествия. Всеки опит за спасение с бетон и хидравлика се сблъсква с факта, че Адриатическо море продължава да завоюва милиметри всяка година, докато земята отдолу се уплътнява неограничено.

Геология на безнадеждността и физика на дървените пилоти

Когато бежанците от аквилейските равнини бягат от хуните на Атила през V век, те не залагат градоустройствен фундамент, а търсят временно скривалище в калта. Никой тогава не е изчислявал тонажа на бъдещата базилика „Санта Мария дела Салуте“. Инженерното решение, превърнало се в мит, се състои в забиването на милиони стволове от черна елша, дъб и лиственица, докарвани по речните пътища от алпийските склонове и Далмация. За базиликата „Салуте“ например са били нужни точно 115 667 дървени пилота с дължина около 4 метра, забити ръчно през тинестия слой (limo) до слягащата, но сравнително плътна глина, известна като caranto.

Физикохимията на този процес е проста: потопени в анаеробна, безкислородна среда от тиня и солена вода, стволовете не гният. Те се минерализират, превръщайки се в нещо средно между камък и консервирана дървесина. Проблемът не е в дървото – то е издържало векове. Проблемът е в субстрата. Целият архипелаг лежи върху некоconsolidрани кватернерни седименти с дебелина стотици метри. Под тежестта на каменните фасади, натрупани през Ренесанса, тинята продължава да се изцежда като мокра гъба. Когато върху дървените пилоти се положат хоризонтални дюшеци от дъбови греди, а върху тях – блокове от плътен истрийски варовик (impermeable креден камен с минимална порьозност), вие получавате изключително тежка конструктивна платформа. Твърди се, че тази маса е стабилна само докато хидростатичното налягане отдолу остава константно. Но то не е.

Индустриалното самоубийство в Маргера и хидравличният колапс

Градът оцелява сравнително стабилно до средата на XX век, когато модерната индустрия решава да се намеси в хидрогеологията на лагуната. Изграждането на гигантския промишлен комплекс Порто Маргера на континента изисква огромни количества прясна вода за охлаждане и производствени нужди. В периода между 1930 и 1970 г. са пробити стотици артезиански кладенци, изпомпващи вода от дълбоките водоносни хоризонти под лагуната.

Резултатът е светкавичен антропогенен колапс. Понижаването на подпочвеното налягане кара глинестите слоеве да се свият с бързина, която природата обикновено постига за хилядолетия. За четири десетилетия Венеция потъва с над 12 сантиметра само заради водното изземване. Когато сондажите са официално забранени през 70-те години, слягането забавя темпото си, но пораженията вече са нанесени. Повърхността не се възстановява – веднъж сбита, глината губи своята порьозност завинаги.

Паралелно с това, копаенето на дълбоководния канал „Канале дели Анджели“ (Каналът на петролоносачите) с дълбочина над 12 метра за преминаване на танкери радикално променя хидродинамиката на лагуната. Естествените плиткажи и солени блата (barene), които исторически са абсорбирали кинетичната енергия на приливите, са разрушени. Лагуната е превърната от защитена морска екосистема в обикновен морски залив, през който морската вода навлиза безпрепятствено при всеки силен южен вятър (сироко). За допълнителен контекст относно по-широките рискове от брегова ерозия и изменение на морското равнище в Южна Европа си струва да се разгледат архивите за хидрологичните промени в Средиземноморския басейн.