Състоянието на морската екология в Китай остава стабилно, в някои райони се отчита подобрение

/Поглед.инфо/ На 8 юни Министерството на природните ресурси публикува „Доклад за ранно предупреждение и мониторинг на морската екология в Китай за 2025 г.“, според който състоянието на морската екология в страната като цяло остава стабилно, като в някои райони дори се наблюдава подобрение.

В доклада се посочва, че през 2025 г. състоянието на екосистемите на кораловите рифове, морските тревни ливади, мангровите гори и морските острови е било предимно добро. Структурата на биологичните съобщества в ключовите заливи и речни устия остава като цяло стабилна, въпреки че в някои райони все още се наблюдава еутрофикация на морските води.

Документът анализира също и актуалните рискове пред морските екосистеми на страната. Под въздействието на фактори като глобалните климатични промени през 2025 г. температурата на повърхностните води в крайбрежните райони на Китай е била с 0,7°C по-висока от средната за същия период.