Си Дзинпин отговори на писмо от местния клон на телефон 110 в Джанджоу

Си Дзинпин подчерта, че народната обществена полиция носи отговорност за защитата на спокойствието на хората, държавата и семействата. Той призова полицаите да останат верни на ангажимента си да служат на народа, да изпълняват отговорностите си и всеотдайно да помагат на хората, като пазят сигурността и спокойствието на всяко семейство.

По-рано служителите на 110 в Джанджоу изпратиха писмо до Си Дзинпин, в което представиха работата си в служба на хората и заявиха решимостта си да изпълняват съвестно своите задължения.