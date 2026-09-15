Приказният Суджоу в „Из Китай с Павел“

/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ продължаваме опознаването на красивия град Суджоу. Днес ще видим древния храм Ханшан, който датира от времето на династия Тан. Тази династия е една от най-обичаните от китайците и се счита за Златен век в развитието на страната. Династия Тан е съществувала от 618 до 907 година, което е приблизително времето на Първото българско царство. Китайският тански поет Джан Дзи увековечава Ханшан като пише класическата поема „Нощем до кленовия мост“, в която описва сре