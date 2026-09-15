Китай одобри първия в света стандарт за медицински интерфейси мозък-компютър с изкуствен интелект

/Поглед.инфо/ Държавната администрация за медицински продукти на Китай одобри третия си стандарт за медицински изделия, свързани с интерфейсите мозък-компютър. Той е и първият в света стандарт за медицински изделия от този тип, при който се използва изкуствен интелект за обработка на данни от електрическата активност на мозъка. Новият стандарт ще влезе официално в сила на 1 септември 2027 г.

Стандартът определя техническите изисквания и методите за изпитване за целия процес на работа с данните при медицинските устройства мозък-компютър – от събирането, обработката и обозначаването им до съхранението и достъпа до тях. Очаква се това да помогне на производителите да преодолеят широко разпространени проблеми като различията в изискванията за контрол на качеството и липсата на единни правила при създаването на набори от данни.

Медицинските интерфейси мозък-компютър са своеобразни интелигентни системи, способни да „разчитат“ мозъчни сигнали. За да могат алгоритмите с изкуствен интелект да интерпретират точно намеренията на пациентите, те трябва да бъдат обучавани с големи обеми електроенцефалографски данни. Затова качеството на данните е от ключово значение както за ефективността на лечението, така и за безопасността на пациентите.

Заради бързото развитие на медицинските интерфейси мозък-компютър в Китай и необходимостта от регулаторна рамка за новите технологии Държавната администрация за медицински продукти е използвала ускорена процедура за разработване и одобряване на стандарта. Според регулатора той създава единен „критерий за качество“ за наборите от електроенцефалографски данни, използвани при научните изследвания, разработването и производството на медицински устройства мозък-компютър, и е на международно водещо ниво.

Очаква се новите правила да улеснят и практическото прилагане на технологиите в клиничната медицина, като отстранят ключови проблеми, свързани с данните, и така подпомогнат регламентираното въвеждане на интерфейси мозък-компютър за рехабилитация и лечение на неврологични заболявания.