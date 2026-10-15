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Поглед към Китай

Уан И и Лавров обсъдиха координацията между Китай и Русия в международните организации

/Поглед.инфо/ Китайският външен министър Уан И се срещна на 14 октомври в Баку с руския си колега Сергей Лавров. Двамата обсъдиха сътрудничеството между Пекин и Москва в международните организации, предстоящите контакти на високо равнище и актуални международни и регионални въпроси от взаимен интерес.

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Уан И и Лавров обсъдиха координацията между Китай и Русия в международните организации
Източник: 38picres.cgtn.com
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Уан И заяви, че през ноември в Шънджън ще се проведе неформалната среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и изрази увереност, че с подкрепата на Русия и останалите участници китайското председателство на организацията ще постигне значими резултати и ще даде нов тласък на сътрудничеството и развитието в Азиатско-тихоокеанския регион.

Лавров посочи, че Китай и Русия имат близки позиции по редица международни въпроси. По думите му Москва е готова да засили координацията с Пекин в рамките на ООН, Г-20, АТИС и БРИКС, за да защитават съвместно международната справедливост и правовия ред.

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