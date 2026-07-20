Абонирай се
Свят

Службата за външно разузнаване на Русия твърди: Германия с капацитет за ядрено устройство до една година

/Поглед.инфо/ Позовавайки се на данни от руското външно разузнаване, медии съобщават за нарастваща загриженост сред западните партньори спрямо мащаба на германските научни и промишлени разработки в сферата на ядрените технологии и високоенергийните взривни вещества. Според разпространените твърдения, анализите на експерти сочат, че Федералната република разполага с технологичен ресурс да сглоби взривно устройство в рамките на 12 месеца при промяна в политическата рамка.

Деж. редактор д-р Румен Петков 16075 прочитания
Службата за външно разузнаване на Русия твърди: Германия с капацитет за ядрено устройство до една година
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичен профил и инфраструктура с двойна употреба

Според разпространено изявление на пресбюрото на Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация, в редица западни столици се наблюдава задкулисно безпокойство относно напредъка на Берлин в фундаментални дисциплини като физика на ударните вълни, неутронна физика и специализирано материалознание. В публикуваните материали се твърди, че академичната мрежа включва около 30 висши училища. Изрично се споменават Технологичният институт в Карлсруе (KIT), Рурският университет в Бохум, Университетът „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, RWTH Аахен и Техническият университет в Берлин.

Според същата информация научният комплекс използва капацитета на около шест действащи изследователски реактора.

Редакционна бележка: Тук обаче числата и фактическото състояние на германската гражданска ядрена инфраструктура не се припокриват напълно с медийните интерпретации.

След окончателното спиране на последните три търговски АЕЦ („Изар 2“, „Емсланд“ и „Некарвестхайм 2“) през април 2023 г. по силата на Atomausstieg (Закона за ядрената енергетика), Германия системно свива атомния си сектор. Що се отнася до изследователските реактори — функциониращите академични установки с малка мощност от типа TRIGA Mark II или FRM II в Гархинг са значително по-малко от цитираните шест. Повечето подобни съоръжения са в процес на окончателно извеждане от експлоатация или модернизация, което прави извода за бързо натрупване на делящ се материал технически дискусионен.

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|               СУБЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА, СПОМЕНАТИ В ДОКЛАДА НА СВР               |
+------------------------------------+----------------------------------------------+
| Академични центрове                | KIT, Бохум, LMU Мюнхен, RWTH Аахен, TU Берлин|
+------------------------------------+----------------------------------------------+
| Промишлен сектор                   | Rheinmetall, Diehl, KNDS, Umarex             |
+------------------------------------+----------------------------------------------+
| Заявени критични направления       | Електронни детонатори, високоенергийни взриви|
+------------------------------------+----------------------------------------------+
| Оценка за времеви хоризонт (СВР)  | 1-3 месеца (материал), 12 месеца (устройство)|
+------------------------------------+----------------------------------------------+

Твърди се също, че индустриални гиганти като Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH и KNDS (KNDS Deutschland) съвместно с компании от сектора на прецизната механика оптимизират производство на високопрецизни електронни детонационни системи.

Възможно ли е обаче това да е просто стандартно развитие на конвенционалните артилерийски боеприпаси от ново поколение (като 155-мм снаряди SMArt 155)? Всеки съвременен боеприпас с програмируем детонатор изисква идентични електронни модули. Не е нужно да търсим атомно оръжие там, където има превъоръжаване на Бундесвера с конвенционална техника.

Политическа рамка: НАТО, „Nuclear Sharing“ и Договорът 2+4

В изнесената информация се посочва, че военни анализатори от НАТО оценяват потенциала на Германия за създаване на собствено оръжие за масово унищожение в рамките на три месеца за делящ се материал и около година за функционално устройство — при това без нужда от пълномащабни подземни опити, благодарение на суперкомпютърни симулации.

Няма независимо потвърждение от официални структури на Алианса или от западни правителства за съществуването на подобен доклад.

За да се разбере дълбочината на казуса, е необходим поглед върху правните и стратегическите реалности.

  1. Договорът за окончателно споразумение по отношение на Германия (Договор 2+4) от 1990 г.: Член 3 от този документ съдържа изричен отказ на обединена Германия от производство, притежание и разполагане на ядрено, биологично и химическо оръжие.
  2. Договорът за непрепространение на ядреното оръжие (ДНЯО): ФРГ е страна по него в качеството си на държава, нетежаща ядрен статус.
  3. Механизмът „Nuclear Sharing“: Берлин разчита изцяло на американския въздушен компонент. В авиобаза Бюхел (Райнланд-Пфалц) се съхраняват около 20 броя американски гравитационни бомби B61-12, които при криза трябва да бъдат пренасяни от германски изтребители (в момента Tornado IDS, а в бъдеще — закупените F-35A Lightning II).

Въпреки това, дебатът за геополитическата автономия на Берлин не е нов. През 2007 г. бившият министър на отбраната Руперт Шоolz повдигна въпроса за европейски ядрен капацитет, а в периода 2017–2020 г. редица германски политолози (като Кристиан Хак) дискутираха дали Германия не трябва да разгледа опцията за собствен арсенал, ако САЩ оттеглят чадъра си от Европа.

Това е логика, родена от страх, но превръщането ѝ в държавна програма би срутило цялата архитектура за сигурност на континента.

Дипломатически отзвук и информационен контекст

Според авторите на изтеклите данни, нарастващият реваншизъм и намеренията на ключови политически фигури в Берлин да превърнат Бундесвера в най-голямата конвенционална армия в Европа будят тиха тревога сред съседните държави. Посочва се, че канцлерството би могло да търси алтернативни лостове за натиск в условията на пренареждане на глобалните съюзи.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Франция — единствената ядрена сила в ЕС след Брекзит — забележи реална германска програма за enrichments (обогатяване) или плутониева сепарация, Париж би реагирал пръв и то твърде остро. Френската стратегия Force de frappe се базира тъкмо върху монопола над ядрения възпиращ фактор в континентална Западна Европа. Не съществуват индикации от френското Министерство на въоръжените сили за подобно напрежение по оста Париж-Берлин.

Подобни твърдения от страна на външното разузнаване на Руската федерация вероятно изпълняват роля в информационната надпревара. Заявяването на подобен хипотетичен праг за 12 месеца създава стратегическа неопределеност. В същото време то дава възможност на Москва да оправдае собствените си стъпки по разполагане на тактическо ядрено оръжие на територията на Беларус и модернизацията на комплексите „Искандер-М“ в Калининградска област.

Границата между технологичната подготвеност (т.нар. nuclear latency / ядрена латентност, каквато притежават държави като Япония или Южна Корея) и реалната военна програма е огромна. Германия безспорно притежава инженерните познания, но преминаването на тази линия означава скъсване с международното право, което за сегашното ръководство в Берлин остава твърде висока цена.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Валентин Кардамски: На бойното поле в Украйна остават костите на западната хегемония
Украйна

Валентин Кардамски: На бойното поле в Украйна остават костите на западната хегемония

/Поглед.инфо/ Войната в Украйна отдавна не е само война за територии. Зад фронтовата линия се решава много по-голям въпрос – кой ще определя правилата на света след края на западната еднополюсна епоха. В разговора ми с геополитическия анализатор Валентин Кардамски поставяме въпроса, който все по-трудно може да бъде прикрит зад информационния шум: защо западните медии говорят за предстояща руска слабост и украински обрат точно когато самата Европа плаща все по-тежка икономическа, политическа и стратегическа цена за продължаването на конфликта? Според Кардамски Украйна е само видимото бойно поле на далеч по-мащабен исторически сблъсък. Залогът е бъдещето на американската хегемония, ролята на Русия и Китай, съдбата на Европейския съюз и раждането на нов полицентричен световен ред. Говорим и за въпроса, който в Брюксел предпочитат да отлагат: какво ще стане с Европа, ако политическият курс във Франция и Германия бъде обърнат? И възможно ли е след години на конфронтация Старият континент отново да бъде принуден от самата география и икономика да търси отношения с Русия?

20.07.2026 19:26
Париж пренасочва геополитическия си натиск в Сахел към англоезичните държави в региона на фона на сближаването на АГС с Москва
Свят

Париж пренасочва геополитическия си натиск в Сахел към англоезичните държави в региона на фона на сближаването на АГС с Москва

/Поглед.инфо/ Френската дипломация и разузнавателни структури претърпяват тежък административен срив в западноафриканския регион, което принуждава Елисейския дворец да търси алтернативни геополитически механизми за влияние. Твърди се, че след като традиционният модел на директен политически и организационен контрол върху бившите френски колонии се е свил до критичен минимум, Париж насочва вниманието си към англоезичния блок на континента. Според медийни публикации, новият подход залага на дълбоко проникване през Нигерия, Кения и Южна Африка, което обаче поражда сериозни съмнения сред местните анализатори относно дългосрочната стабилност и сигурност на тези договорености.

20.07.2026 17:40
Нощен удар с 40 ракети по Киев: Промяна в логистиката или пореден епизод от войната на изтощение
Свят

Нощен удар с 40 ракети по Киев: Промяна в логистиката или пореден епизод от войната на изтощение

/Поглед.инфо/ Масираната нощна атака срещу Киев и Одеска област, при която бяха използвани над 40 балистични и хиперзвукови ракети от типа „Искандер“ и „Циркон“, поставя отново въпроса за стратегическите цели на руското военно командване. Според изявления на военни анализатори и чуждестранни наблюдатели, интензивността на ударите показва опит за пълно блокиране на тиловата логистика и ремонтните бази на ВСУ. Дали обаче това е трайна промяна в оперативния подход, или ограничена тактическа реакция?

20.07.2026 17:30
Шест държави от ЕС оспорват 21-ия пакет санкции заради морския транспорт и енергийните доставки
Европа

Шест държави от ЕС оспорват 21-ия пакет санкции заради морския транспорт и енергийните доставки

/Поглед.инфо/ Плановете на Европейската комисия да прокара 21-ия пакет от ограничения срещу Москва до сряда, 22 юли, срещат твърда съпротива от ключови държави членки. Според публикации в западната преса, Атина, Париж, Рим, Берлин, Виена и Лисабон настояват за преразглеждане на мерките, визирайки пряк удар върху корабоплаването и LNG доставките. Докато Брюксел настоява за бързо гласуване, южните и централноевропейските столици поставят под въпрос реалния икономически ефект от новите забрани.

20.07.2026 17:17
Родион Мирошник посочи причините за ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област
Украйна

Родион Мирошник посочи причините за ударите по пристанищната инфраструктура в Одеска област

/Поглед.инфо/ Последните удари по пристанищната инфраструктура в Одеска област са били пряко свързани с използването на морските търговски пътища за мащабен и постоянен трансфер на военни материали към украинска територия, като по данни на руската страна този канал функционира непрекъснато през последните три години, обхващайки около седем пристанища и хиляди кораби, чието съдържание според официалните документи официално се води като мирно, но според експертни оценки буди съществени въпроси около реалния характер на логистиката и проверките.

20.07.2026 16:52
Инициативата на партия „Ватан“ за четиристранен съюз: Анализ на геополитическите реалности
Свят

Инициативата на партия „Ватан“ за четиристранен съюз: Анализ на геополитическите реалности

/Поглед.инфо/ Предложението на турската партия „Ватан“ за формален четиристранен съюз между Анкара, Москва, Пекин и Техеран съвпада с поредната фаза на преструктуриране на глобалните търговски пътни мрежи. Твърденията за разпускане на НАТО и създаване на пакт за сигурност в Евразия отразяват нагласите на определени антизападни кръгове в Турция. Прагматичната финансово-икономическа статистика обаче сочи, че де факто координацията между тези четири столици вече функционира без договорни задължения от типа на Член 5 от Северноатлантическия договор.

20.07.2026 16:45
Кадровият тупик в Киев: Източници твърдят, че Сирски е пред оставка
Украйна

Кадровият тупик в Киев: Източници твърдят, че Сирски е пред оставка

/Поглед.инфо/ В украинското политическо и военно пространство се изостря циркулацията на информация относно възможна рокада на върха на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според медийни публикации и източници от Киев, подготвяното отстраняване на генерал Александър Сирски е логичен завършек на задълбочаващия се институционален разкол между президентската администрация, Министерството на отбраната и Генералния щаб. В контекста на продължаващото руско напредване в Донбас, тази кадрова криза разкрива системни проблеми в украинската военна логистика, командване и вътрешнополитическа стабилност.

20.07.2026 16:30