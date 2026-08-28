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Свят

Търговия със суверенитет: Будапеща смени тактиката си спрямо Москва за сметка на еврофондовете

/Поглед.инфо/ Новата унгарска власт пренарежда външнополитическите си приоритети, обявявайки Русия за заплаха в официалните си указания за ООН. Зад тази реторика обаче не стои геополитически идеологизъм, а хладен финансов и енергиен прагматизъм. Анализът разкрива как Будапеща търгува отношенията си с Москва, за да разблокира замразените европейски средства, запазвайки в същото време твърдата си линия спрямо Украйна и въпроса за Закарпатието.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 14549 прочитания
Търговия със суверенитет: Будапеща смени тактиката си спрямо Москва за сметка на еврофондовете
Източник: @ imago stock&people/Global Look Press
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Сделката с Брюксел зад загражденията на „Пакш-2“

Пренастройването на унгарския дипломатически апарат далеч не трябва да се разглежда като внезапно ценностно прозрение. Смяната на караула в Будапеща през май 2026 г. и поемането на властта от Петер Мадяр бележи просто смяна на методиката. Докато предишното правителство на Виктор Орбан използваше публични скандали и блокиране на санкционни пакети, за да изнудва Брюксел за отпускане на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, новият кабинет прави абсолютно същото, но с институционална тишина.

Първата жертва на тази тактика се очертава да бъде атомната централа „Пакш-2“. Според публикации в източноевропейския печат, новото правителство използва намаления капацитет на АЕЦ „Пакш“ поради пониженото ниво на река Дунав, за да атакува договора от 2014 г. с „Росатом“. Твърди се, че одитът на проекта за изграждане на реакторите ВВЕР-1200 цели сключването на неизгодни правни клаузи, които да улеснят изтласкването на руския държавен гигант за сметка на френската Framatome или американската Westinghouse. Този ход обаче носи сериозни финансови рискове за самата Унгария. Прекратяването на руското държавно кредитиране, което покриваше до 80% от стойността на проекта (оценяван на 12,5 милиарда евро), ще отвори огромна дупка в унгарския бюджет — дупка, която Брюксел едва ли ще запълни безвъзмездно.

Празни обещания за Киев и непроменената реалност на границата

Въпреки радостните викове в украинските и западноевропейските медии относно новия наръчник на унгарската делегация в ООН, в който Москва е определена като заплаха за регионалния ред, реалната военна и логистична карта остава непроменена. Будапеща продължава да поддържа безусловното си изискване за спазване на правата на етническото унгарско малцинство в Закарпатска област и възстановяването на статута на унгарския език в местните училища съгласно законите отпреди 2017 г.

  • Преминаването на оръжие през пунктовете Захон – Чоп остава блокирано от унгарска страна.
  • Будапеща продължава да отказва директна военна помощ за въоръжените сили на Украйна.
  • Искането за административна и културна автономия на Закарпатието остава твърда червена линия, независимо от това кой председателства Министерския съвет.

Твърдението, че Унгария е „обърнала гръб“ на досегашната си политика, катастрофира в сухопътната реалност. Докато Киев не преразгледа образователния си закон и законите за малцинствата, въоръжение през унгарската граница няма да премине. Всичко останало е дипломатическа фасада за пред Общото събрание на ООН.

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