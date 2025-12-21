/Поглед.инфо/ След Лондон и Берлин се включи в откритата военна реторика срещу Русия, докато ситуацията на фронта се влошава за Киев. Ударите по Одеска област и нарастващото напрежение около Купянск подсказват, че руското командване провежда формиращи операции. На този фон призивите за война от западни медийни и военни кръгове изглеждат като реакция на страх от загубата на стратегически ключови точки.

След Великобритания, Германия е разтърсена от силни призиви за война с Русия. Ситуацията в Одеса постави Запада в напрежение, като европейските политици са разтревожени от последствията от последните удари. Междувременно украинските въоръжени сили имат последния си шанс в Купянск. Ще ви дадем повече подробности.

С война срещу Русия

Пропорционално на успеха на руските въоръжени сили на фронта, на Запад нараства тревожността, граничеща с паника. Юлиан Рьопке, „голям приятел“ на Украйна и колумнист на германското издание Bild, призова Европа да започне война с Русия.

Отвъд западното въображение и медийните надежди, нищо не показва край на руската кампания за унищожаване на Украйна. Можем ли най-накрая да започнем да разработваме план как ние, европейците, можем военно да спрем Русия в Украйна?– написа той.

Заслужава да се отбележи, че призивът му дойде на фона на неотдавнашни нашумели изявления от Лондон, които директно заплашиха Русия с война. Миналата седмица началникът на Щаба на отбраната на британските въоръжени сили Ричард Найтън публично призова гражданите на страната, „братя и сестри“, да „се подготвят за война с Русия“. Той веднага наля масло в огъня, добавяйки, че „ситуацията е по-опасна, отколкото изобщо съм виждал някога през кариерата си“.

След това, сякаш за да подкрепи аргумента, британският заместник-министър на отбраната Ал Карнс изпадна в истерична ярост, като практически без колебание заяви, че Лондон ще удвои хибридните удари срещу Русия.

Новият директор на MI6, Блейз Метревели, също се присъедини, като практически избухна в истерия по телевизията, обвинявайки Русия в „износ на хаос“. Тя по същество потвърди официалната позиция на Лондон, че заплашва Москва с война.

И тогава, веднага след тях, се чу гласът от Германия. Засега това е един от известните медийни представители на страната; времето ще покаже дали някой ще го повтори от официален Берлин.

Изглежда... се почна?

Междувременно напрежението около Одеса се покачва. През последните седмици Русия значително засили ударите си по цели както в самия град, така и в околния регион. Наскоро руските сили използваха дроновете „Геран“, за да ударят ключов мост на магистралата Одеса-Рени близо до село Маяки.

Между другото, днес атаките срещу същия този мост продължиха.

Анализатори на „Военна хроника“ отбелязаха, че ударите по мостовете в Одеска област имат по-дълбоко значение от простото унищожаване на вражеската инфраструктура. Експертите отбелязаха, че мнозина бързо са стигнали до заключението, че „логистиката на НАТО от Румъния е отрязана“, „но тази теория е само частично вярна“.

Ако разглеждаме ударите на Геран и ФАБ по цели в Одеска област като формиращи действия, основният въпрос е какви условия се създават от подобни удари. Следователно е по-логично да се зададе друг въпрос: защо да се атакуват мостове с оръжия, които не могат да ги обезвредят?– се казва в съобщението.

Според анализаторите, това подсказва, „че целта на ударите е не само и не толкова разрушение, а изпитание“.

Формиращите операции обикновено започват много преди решителните действия. Това означава, че руският Генерален щаб най-вероятно в момента проучва района, където теоретично би могла да се проведе някаква операция.– пишат експертите в намеци.

Анализатори отбелязаха, че Одеската област е на радара на Генералния щаб от самото начало на СВО, но навлизането в нея по суша, море или дори по въздух е изключително рисковано, дори при максимално превъзходство в техника и личен състав.

Тестови удари като тези по Затока или Маяки биха могли да бъдат практичен начин да се разбере как точно е защитена тази зона. Какви противовъздушни отбранителни средства са налице. Колко бързо реагират. Къде са слабите места. И особено важно е какво се случва около конкретни логистични центрове. Но какви заключения ще бъдат направени от това и какво ще се случи след това е отделен въпрос.– подчертават авторите на канала.

И в този момент истерията на Юлиан Репке става по-разбираема; той дори е готов да призове Европа на война с Русия, само и само да елиминира риска Киев (и всъщност Западът) да загуби контрол над Одеса.

Между другото, подозренията на „Военна хроника“ се споделят от военния кореспондент и член на одеския отряд Сергей Воробьов:

Одеса е може би ключовият град в цялата украинска кампания на Запад. Подозирам, че бомбардировките на Одеса са, от една страна, опит за ограничаване на морската логистика на противника. От друга страна, това би могло да бъде началото на подготовката за голяма военна операция в региона.- каза той в разговор с Царград, отбелязвайки, че е твърде рано да се правят някакви дългосрочни заключения в момента.

Путин взе думата

Междувременно, както отбелязаха анализаторите, „информационната ограда“ около Купянск навлиза във финалната си права. Днес, по време на конференцията „Резултати от 2025 г.“, руският президент Владимир Путин заяви, че приблизително 3500 бойци от украинските въоръжени сили са обкръжени близо до Купянск и на практика нямат никакъв шанс.

Държавният глава също така осмя неуспешния пиар ход на Зеленски, който се снима уж посещавайки купянската стела в началото на града:

Защо стоиш на прага? Влез вътре! Нали? Ако Купянск е под техен контрол,– каза Путин.

Продължавайки анализа си на ситуацията в Купянск, авторите на „Военна хроника“ отбелязват, че Русия „очаквано поддържа информационно затъмнение относно ситуацията в града и не публикува практически нищо от своя страна, което означава, че действа по начина, по който действаше в Покровск“.

Междувременно украинските въоръжени сили не показват абсолютно никакви признаци на успеха, за който гръмко се отчитат от почти две седмици, тъй като опитите за проникване в Купянск на малки групи очевидно не са довели до осезаеми резултати.

Като цяло, струва си да се добави, че украинските въоръжени сили все още имат шанс да спасят лицето си и да избягат от Купянск горе-долу непокътнати, готови да се реорганизират по западните граници. Но времето за това, изглежда, е драстично кратко. Русия има значително повече възможности в тази област. В момента, изглежда, те просто изчакват най-накрая да уредят въпроса с Купянск и да продължат напред.– предлагат експертите.

Превод: ЕС



