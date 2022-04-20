/Поглед.инфо/ В окно старушка увидала,

Солдаты с дедом говорят,

Из-за иконы флаг достала,

Пошла благословить ребят.

Она ждала войска России

И знамя красное несла,

Шажками мелкими, но гордо,

К солдатам тихо подошла.

"Сыночки, ждали вас так долго,

Как хорошо, что вы пришли

Мы с дедом флаг наш,

Что с Победы,

Рискуя жизнью сберегли."

"Да, хорошо" – солдат ответил,

Смотря на бабушку в упор,

Снимал нацист, как насмехался,

На камеру тот разговор.

А старики так долго ждали,

Россию, армию, солдат

Глаза не те, не разглядели,

Нашивки на руках ребят.

Глумились подлые нацисты,

"Герои", что ни говори,

Над слабым легче посмеяться,

Чем честные вести бои.

Для смеха сунул ей консервы,

Пакет с продуктами отдал,

И вдруг с холодными глазами

Бандеры лозунг он сказал.

Что будет "Слава Украине",

И тут бабуля поняла,

Что не сыны это России,

И не дожгли фашизм дотла.

Флаг вырвав резко у старушки,

Втоптал его ботинком в грязь,

Нацист стоял и улыбался,

И упивался силой, мразь.

Бабуля тяжело вздохнула,

Сказала: "Флаг ты мой отдай.

Родители мои погибли,

Ты этого не забывай."

Они фашистов тех давили,

И гордо знамя пронесли,

Исчезла чтобы нечисть ваша,

И сёла больше нам не жгли.

Она стояла, как Россия,

Перед нацистом, не боясь,

И отвечала, очень смело,

"Да, жду я русских", не таясь.

И отдала ему консервы,

Спокойно положив в пакет,

Нацист стоял с ухмылкой нервной,

Был удивлён, что страха нет.

Вдруг отступил "шутник" трусливый,

Увидел он старушки взгляд,

И понял, что вся Русь такая,

Не победить её никак.

В бабуле этой дух и сила,

Мы все такие как она,

Непобедимая Россия,

В старушке этой вся страна.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=CKEKKuGVRSA

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