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Украйна

Ликвидацията на предател в пряко телевизионно предаване: „Най-жестокият пробив на фронта“ на най-неочакваното място. „Първият ракетен удар по Москва“ разкри истината.

/Поглед.инфо/ Настъплението в Харковския сектор навлиза във фаза на пълна фрагментация на украинските позиции, където образуването на поредица от изолирани микро-котли около селищата Лошаково, Комисарово и Рубленое превръща организираната отбрана в логистичен кошмар. Едновременно с това, в Покровско-Краматорското направление, пробивът южно от Золотой Колодез и физическото прерязване на ключовата магистрала Доброполие-Краматорск отваря директен подход към последната фортификационна линия в Донбас. На този фон масираната дрон-атака срещу Москва и противоречивите твърдения за изстрелване на нова балистична ракета „Пеликан“ повдигат технически въпроси за реалния обсег на украйнското оръжие и устойчивостта на руското столично ПВО.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 62450 прочитания
Ликвидацията на предател в пряко телевизионно предаване: „Най-жестокият пробив на фронта“ на най-неочакваното място. „Първият ракетен удар по Москва“ разкри истината.
ИИ генерирана
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Фрагментация на фронта в Харковска област: Логиката на микро-котлите при Волчанск

Оперативната обстановка в района на Волчанск от последните дни показва постепенна промяна в тактиката за ликвидиране на укрепените райони. Вместо да се разчита на единен голям обръч, чието прочистване изисква значителен ресурс и време, се наблюдава последователно разрязване на сектора на по-малки, самостоятелни затворени участъци.

Според военни наблюдатели, през последните 24 часа са превзети селищата Лошаково и Комисарово. Самите населени места нямат стратегически мащаб, но тяхното заемане води до оформянето на трети поред затворен микро-сектор в рамките на т.нар. Волчански котел. В източната част на този периметър се образува още един локален "казан в казана", който отрязва селата Крейдянка, Потихоново и Рубленое.

Особено значение тук има село Рубленое, което в предвоенния период е имало население от близо 700 души и разполага с плътна застроена площ, подходяща за дълговременна отбрана. Затварянето на този участък изолира близо 50 квадратни километра територия. Единственият останал изход за украинските части в този микро-сектор е бил през 3-километров коридор в посока изоставено съседно село, който обаче се намира под пълен огневи контрол. При подобна фрагментация ротацията на личния състав, доставката на боеприпаси за артилерията и минохвъргачките, както и евакуацията на ранените стават фактически невъзможни.

Логистичната криза в този сектор се задълбочава от факта, че черните пътища в района са напълно пристреляни от дронове за наблюдение и FPV-оператори. Когато дадена групировка бъде разбита на малки джобове, липсата на единно командване и връзка между отделните ротни опорни пунктове води до бърз срив на организираната съпротива.

Оперативният пробив при Доброполие: Разрязване на магистралата към Краматорск

В Донецкото направление, подразделения от групировката сили „Център“ са осъществили дълбок пробив в отбраната, преодолявайки разстояние от 5,5 километра в дълбочина. Този маньовър води до физическото прерязване на магистралата Доброполие-Краматорск.

Автомобилната артерия Т0514 (Доброполие-Краматорск) изпълняваше ролята на основен ротационен и снабдителен маршрут за украинските гарнизони в целия междинен сектор. Прерязването ѝ южно от Золотой Колодез оставя две основни тактически групировки без директен асфалтов път за снабдяване, принуждавайки ги да използват черни пътища, които са силно уязвими при промяна на метеорологичните условия.

При този маньовър е преодоляна четирислойна фортификационна линия, включваща противотанкови ровове, бетонни препятствия („пирамиди“), ешелонирани минни полета и свързана мрежа от траншеи. Настъплението е продължило с превземането на село Марьевка, което се превръща в плацдарм за по-нататъшни действия.

Според анализи на терен, след падането на Марьевка разстоянието до последната основна фортификационна линия на украинските въоръжени сили в тази част на Донбас се е съкратило от 9,5 км на около 6 км. За пълното подсигуряване на фланговете и създаването на устойчива основа за атакуване на тази последна линия, предстоят walk-over действия срещу съседните села Нововоданое, Петровка, Новотроицкое и Лисенко.

Зад тази последна отбранителна линия плътността на инженерните съоръжения намалява рязко, което при евентуален пробив би отворило оперативно пространство към границите на Днепропетровска област.

Едновременно с пробива към Марьевка, на запад е отбелязано напредване от 3 километра с овладяване на село Хулево. В този участък е преодоляна петслойна инженерна отбрана. Скоростта на пробива на толкова тежко фортифицирани линии за кратко време показва, че украинското командване изпитва системен недостиг на оперативни резерви и артилерийска поддръжка, за да удържа плътността на отбраната по целия фронт.

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