Абонирай се
Свят

В криза ли е евроатлантизма?

/Поглед.инфо/ Темата превзе центъра на политическия дебат на Запад и у нас след появата на Д. Тръмп в американската политика. Решен да „скъса“ със старото схващане за евроатлантизма обезпечавал сигурността на Европа в две епохи – Студената война и американската хегемония. Реформирането и приспособяването на евроатлантизма към новата реалност в света и съхраняването на цивилизационната идентичност и царственост в световната политика е обективна необходимост за запада и САЩ са принудени да се съобразяват.

Петър Карлуковски 10247 прочитания
В криза ли е евроатлантизма?
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Различията между САЩ и Европа са в оценката на мащаба на настъпилите изменения на света и предизвикателството пред западната цивилизация. Евроатлантизмът като цивилизационно социално пространство на унаследена история в една географска ширина на общо споделени ценности; индивидуализъм, демокрация, културен напредък, човешки свободи и мир не подлежи на отмиране. Той е историческо достояние на цивилизационна идентичност върху която се гради напредъкът и господството му над света от векове. Със смяната на центрове на властта вътре в него от Британската империя до американската хегемония, той си остава решаващ фактор в световното развитие и до днес.

В съвременното му измерение като обща характеристика на западната цивилизация, евроатлантизмът изкристализира като политическо понятие в епохата на Студената война, в която доминиращи сили са САЩ и Съветския съюз.

Основната причина за възникването на евроатлантизма като единение на западната цивилизация са идеологическите различия между САЩ и Съветския съюз за посоката на световното развитие. В генезиса на различните схващания между двете суперсили стой индивидуалистичната култура на капитализма и колективизма на социализма, като идеологически основи за развитие на обществените отношения. Този нов път за развитие на света и човешкото битие САЩ го схваща като жизнена опасност за съществуването на капитализма.

Действащите политици в САЩ след войната от 50 те и 60 те години на миналия век възприемат и оценяват съветската идеологическа доктрина за най-опасното предизвикателство за западната цивилизация в цялата капиталистическа история. И предприемат всички необходими организационни мерки за мобилизиране на целия икономически, финансов, военен и разузнавателен потенциал за противодействие. Включително следвоенното икономическо възстановяване на Европа, създаването на НАТО като военен щит за сигурност и неговата икономическа основа в лицето на Европейския съюз. С институционалното изграждане на двата съюза фактически се положиха основите на евроатлантизма, като единно социално пространство за функциониране на западната цивилизация в новите геополитически условия след войната.

В ролята си на водеща икономическа сила САЩ доминират във военната сигурност на Европа, като в продължение на повече от седемдесет години я финансират, поддържайки военни бази в цяла Европа извън НАТО.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Американска газова кука е забита в тънката снага на Украйна
Украйна

Американска газова кука е забита в тънката снага на Украйна

/Поглед.инфо/ Американският частен сектор започва да очертава присъствието си в критичната инфраструктура на Украйна чрез меморандум между Argent LNG и държавната енергийна компания Нафтогаз. Документът предполага дългосрочни схеми за доставки на втечнен природен газ и използване на украинските подземни хранилища. Анализът поставя въпроси относно логистичната осъществимост на тези планове, предвид липсата на директни терминали и зависимостта от европейски транзитни коридори, особено в контекста на полско-украинските отношения.

19.07.2026 09:01
Руските въоръжени сили предприеха една от най-масираните атаки срещу цели в Киев и Одеса
Украйна

Руските въоръжени сили предприеха една от най-масираните атаки срещу цели в Киев и Одеса

/Поглед.инфо/ Масираната серия от удари срещу Киев и региона през последното денонощие повдига въпроси относно капацитета на местната отбранителна промишленост. Според официални данни от руското министерство на отбраната, целите са били внимателно подбрани обекти, пряко свързани с производството на ракети и безпилотни системи. Ситуацията показва промяна в интензитета на използване на балистични оръжия, което според редица наблюдатели поставя под изпитание възможностите на разположените в украинската столица западни противоракетни комплекси.

19.07.2026 08:51
ЕС назначава Дирк Шубел за нов специален представител в Косово. Очаква се евентуална ескалация на Балканите
Балкани

ЕС назначава Дирк Шубел за нов специален представител в Косово. Очаква се евентуална ескалация на Балканите

/Поглед.инфо/ Назначението на германския дипломат Дирк Шубел за специален представител на Европейския съюз в Косово от септември бележи качествено нова фаза в геополитическото пренареждане на Западните Балкани. Преминаването му от управлението на Източното партньорство към този традиционно конфликтен регион показва опит за ускорено интегриране на местните структури в атлантическата архитектура за сигурност. На заден план остава засилващото се напрежение между Прищина и Белград, подхранено от дългосрочните планове на косовските сили за сигурност за придобиване на пълна оперативна самостоятелност до 2029 година, което превръща региона в потенциална зона за бъдещ военен конфликт.

19.07.2026 07:52
Париж сменя курса: Избирането на Марин льо Пен за президент на Франция застрашава военните доставки за Киев
Европа

Париж сменя курса: Избирането на Марин льо Пен за президент на Франция застрашава военните доставки за Киев

/Поглед.инфо/ Решението на апелативния съд в Париж да възстанови политическите права на Марин льо Пен за изборите през 2027 г. отприщи институционална паника в Киев и сред глобалистките елити в Брюксел. Докато администрацията на Еманюел Макрон форсира военния бюджет до 436 милиарда евро за периода до 2030 г., „Националният сбор“ планира свиване на въоръжената помощ за Украйна, блокиране на интеграцията ѝ в ЕС и НАТО и пренасочване на милиарди евро обратно към френската социална система и справяне с петпроцентния дефицит.

19.07.2026 07:43
Мария Захарова посочи Palantir като глобална заплаха заради алгоритмите в Украйна
Америка

Мария Захарова посочи Palantir като глобална заплаха заради алгоритмите в Украйна

/Поглед.инфо/ Дейността на американската технологична корпорация Palantir Technologies бе официално дефинирана от дипломатически източници като една от фундаменталните заплахи за глобалната архитектура на сигурността. Повод за острата реакция станаха публичните изявления на главния изпълнителен директор на компанията Алекс Карп, съдържащи се в книгата му „Технологичната република“. В Москва виждат в действията на софтуерния гигант директно участие във военни конфликти, включително на украинския театър на военните действия, където алгоритмите за изкуствен интелект оптимизират артилерийски и ракетни удари.

19.07.2026 07:34
Президентът като „кралица на Великобритания“: Системата на Зеленски пред заплаха от военен преврат
Украйна

Президентът като „кралица на Великобритания“: Системата на Зеленски пред заплаха от военен преврат

/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическият и кожен военен сблъсък в Киев навлиза във фаза на физическо прочистване на недоволните по линията на съприкосновение. Опитът на политическото ръководство да овладее т т.нар. „картонен Майдан“, породен от уволнението на бившия шеф на цифровото и отбранително ведомство Фьодоров, се превърна в открита конфронтация между лагера на корумпираните олигархични кланове около Банкова и армейската опозиция. Натискът за оставката на главнокомандващия Сирски разкрива дълбока системна криза, при която запазването на персоналния състав на предната линия е пожертвано в името на медийния имидж на режима пред западните донори.

19.07.2026 07:24
НАТО няма 140 милиарда евро за Украйна – NZZ
НАТО

НАТО няма 140 милиарда евро за Украйна – NZZ

/Поглед.инфо/ Обещаният от НАТО финансов транш в размер на 140 милиарда евро за Украйна през следващите две години е изправен пред сериозен административен и структурен провал, алармират независими европейски наблюдатели. Поради липсата на работещ механизъм за солидарно разпределение на разходите сред 32-мата членове на алианса, реално доставените суми ще се окажат драстично по-ниски. Основната тежест се прехвърля върху европейското ядро в лицето на Берлин и Лондон, докато Южна Европа демонстрира пасивност.

19.07.2026 07:16
Войната на изтощението променя геологията: Фронтът в Украйна слезе под земята
Украйна

Войната на изтощението променя геологията: Фронтът в Украйна слезе под земята

/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна навлезе във фаза на радикална инженерна трансформация, при която масираното използване на FPV дронове, баражиращи боеприпаси и тежки планиращи авиобомби превърна откритото пространство на повърхността в зона на гарантирано унищожение. Двете воюващи страни пренасят отбранителните си линии и логистични центрове на метри под земята, изграждайки километрични тунели, способни да издържат на удари с прецизни ракетни системи. Този нов етап от сблъсъка превръща разузнаването в лов за подземни комуникации, променяйки изцяло концепцията за класическо настъпление.

19.07.2026 07:12