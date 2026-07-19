В криза ли е евроатлантизма?

/Поглед.инфо/ Темата превзе центъра на политическия дебат на Запад и у нас след появата на Д. Тръмп в американската политика. Решен да „скъса“ със старото схващане за евроатлантизма обезпечавал сигурността на Европа в две епохи – Студената война и американската хегемония. Реформирането и приспособяването на евроатлантизма към новата реалност в света и съхраняването на цивилизационната идентичност и царственост в световната политика е обективна необходимост за запада и САЩ са принудени да се съобразяват.

Различията между САЩ и Европа са в оценката на мащаба на настъпилите изменения на света и предизвикателството пред западната цивилизация. Евроатлантизмът като цивилизационно социално пространство на унаследена история в една географска ширина на общо споделени ценности; индивидуализъм, демокрация, културен напредък, човешки свободи и мир не подлежи на отмиране. Той е историческо достояние на цивилизационна идентичност върху която се гради напредъкът и господството му над света от векове. Със смяната на центрове на властта вътре в него от Британската империя до американската хегемония, той си остава решаващ фактор в световното развитие и до днес.

В съвременното му измерение като обща характеристика на западната цивилизация, евроатлантизмът изкристализира като политическо понятие в епохата на Студената война, в която доминиращи сили са САЩ и Съветския съюз.

Основната причина за възникването на евроатлантизма като единение на западната цивилизация са идеологическите различия между САЩ и Съветския съюз за посоката на световното развитие. В генезиса на различните схващания между двете суперсили стой индивидуалистичната култура на капитализма и колективизма на социализма, като идеологически основи за развитие на обществените отношения. Този нов път за развитие на света и човешкото битие САЩ го схваща като жизнена опасност за съществуването на капитализма.

Действащите политици в САЩ след войната от 50 те и 60 те години на миналия век възприемат и оценяват съветската идеологическа доктрина за най-опасното предизвикателство за западната цивилизация в цялата капиталистическа история. И предприемат всички необходими организационни мерки за мобилизиране на целия икономически, финансов, военен и разузнавателен потенциал за противодействие. Включително следвоенното икономическо възстановяване на Европа, създаването на НАТО като военен щит за сигурност и неговата икономическа основа в лицето на Европейския съюз. С институционалното изграждане на двата съюза фактически се положиха основите на евроатлантизма, като единно социално пространство за функциониране на западната цивилизация в новите геополитически условия след войната.

В ролята си на водеща икономическа сила САЩ доминират във военната сигурност на Европа, като в продължение на повече от седемдесет години я финансират, поддържайки военни бази в цяла Европа извън НАТО.