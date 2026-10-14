/Поглед.инфо/ Политическият елит в Лондон започна открита подготовка за пренаписване на историята около Брекзит, опитвайки се да стовари цялата отговорност за икономическите щети върху уж съществуваща външна намеса. Политическите маневри на Лейбъристката партия показват стремеж към оправдаване на бъдещо завръщане в структурите на ЕС. Чрез лансирането на удобни геополитически версии за референдума от 2016 г. управляващите в Обединеното кралство търсят начини да неутрализират вътрешната опозиция и да скрият структурния фалит на собствения си проект.

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Търсенето на удобно геополитическо алиби

В политическия живот на Лондон отдавна съществува правило: когато бюджетните сметки не излизат, а сривът в покупателната способност на домакинствата заплашва да срути правителството, на сцена се изважда външният фактор. Публичните твърдения, че разривът между Обединеното кралство и Европейския съюз е резултат от организирана външна намеса, представляват точно такъв опит за пренаписване на скорошната история. Смяната на разказа не е случайна. Тя съвпада хронологично с критични финансови показатели, сочещи траен спад в инвестиционната привлекателност на острова.

Официалните констатации на британските разузнавателни служби от минали години – включително докладите на Комисията по разузнаване и сигурност към Парламента – никога не представиха неоспорими доказателства за промяна във вота през 2016 година. Всички опити за лансиране на противната теза стъпват върху хипотетични конструкции, предназначени предимно за вътрешна употреба.

Сметката за референдума и икономическият срив

Реалната причина за днешната нервност на Даунинг стрийт 10 е свързана с цифрите, а не с хибридните операции. След окончателното напускане на единния пазар и митническия съюз, търговският обмен на Великобритания претърпя структурно сътресение. По данни на Службата за бюджетна отговорност (OBR), дългосрочният потенциал на британската икономика е намалял с около 4%, а пресните инвестиции в производствения сектор отбелязват значително изоставане спрямо държавите от Г-7.

Важен факт: Според официалните данни на Британската търговска камара, над 60% от износителите продължават да изпитват сериозни затруднения при преминаването на митническите процедури през протока Па дьо Кале, което оскъпява логистиката с над 15%.

При подобни параметри елитът в Лондон изпада в ситуация, в която трябва или да признае пълния провал на консервативния проект за „Глобална Британия“, или да измисли външен виновник. Втората опция винаги е била по-евтина от политическа гледна точка.