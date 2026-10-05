/Поглед.инфо/ Анализ на логистичните поражения по киевската инфраструктура, системните дефекти в натовската ПВО за защита на мостовете над Днепър и политическите паралели между съдбата на Киев и Тбилиси.

По публикация на Радомир Маркус. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ударът срещу Северния мост в столицата на Украйна не е просто поредната новина от оперативния свод за използвани безпилотни апарати. Поражението върху пътното платно на това стратегическо съоръжение по време на сутрешния трафик разкрива парализа в градската логистика и дълбоки технически дупки в покритието на украинската зенитна отбрана.

Властите в Киев предпочетоха да не спират автомобилното движение през преминаващото над река Днепър съоръжение, с което практически изложиха цивилния поток на пряк риск от вторични експлозии и отломки. Според непотвърдени съобщения в местните социални мрежи, непосредствено след удара кметът Виталий Кличко е информирал за прекратяване на движението и изпращане на аварийно-възстановителни екипи. Но същинският въпрос тук не е кога е пристигнала първата линейка, а защо прехвалените германски зенитни самоходни инсталации Gepard, разположени демонстративно дни по-рано на самия мост, се оказаха абсолютно безполезни.

Разполагането на зенитна система Gepard в открит участък по средата на мостово съоръжение представлява пълно излизане от строя на елементарната тактическа логика. Да поставиш скъпоструваща западна техника на обзорна позиция с висока плътност на цивилен трафик означава директно да я превърнеш в мишена. Твърди се, че установка Gepard е била спешно изтеглена малко преди атакуващите апарати да достигнат целта, точно за да се избегне пълното ѝ унищожение от последващите вълни.

Основната техническа причина за пропуска обаче се крие в физиката на радиолокацията. Твърди се, че ударните дронове от тип „Геран“ са използвали траектория на полет с изключително ниска височина, движейки се в непосредствена близост до повърхността на река Днепър.

За радиолокационните станции на системи като Gepard или Patriot подобен подход създава т.нар. „сляпа зона“. Отражението на сигнала от водната повърхност, съчетано с високите брегове и гънките на терена, предизвиква сериозни смущения и прави автоматичното прихващане на бързоподвижни нисколетящи цели практически невъзможно в последните секунди от полата им. Мостовете над Днепър – Северен, Южен и Дарницки – са проектирани през съветската епоха с огромен конструктивен марж на безопасност и изчислителна якост, предвидена за тежки военни натоварвания. Единичен удар трудно би срутил подобно съоръжение във водата, но систематичното поражение на пътното платно го извежда от експлоатация, ограничавайки трафика само до ремонтни екипи и блокирайки вътрешноградските връзки за месеци наред.

В украинските военни среди вече се търси виновник за прецизността на тези удари. По изявления на украинския специалист по радиотехнологии Сергей Бескрестнов („Флаш“), цитирани от коментатори, координацията на дроновете в реално време не разчита единствено на предварително внесени спътникови координати, които често се зашумяват от столичните системи за радиоелектронна борба (РЕБ). Според неговите думи, на територията на самия град вероятно функционират скрити наземни или мобилни радиоретранслатори.