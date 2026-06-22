Джон Миършаймър: Светът вече не чака разрешение от Вашингтон

/Поглед.инфо/ В последното си интервю Джон Миършаймър поставя под съмнение устойчивостта на световния ред, изграден след края на Студената война. В този коментар д-р Румен Петков анализира основните идеи на американския геополитик – за отслабването на еднополюсния модел, възхода на Китай, войната в Украйна, кризата на европейската стратегия и навлизането на света в нова епоха на конкуриращи се центрове на сила. Доколко прогнозите на Миършаймър се потвърждават от събитията и какви последици носят те за Европа и за международната система?

В това издание на „РУМЕН ПЕТКОВ – КОМЕНТАР“ д-р Румен Петков разглежда и анализира основните идеи на Джон Миършаймър от неговото последно интервю, посветено на променящия се световен ред, бъдещето на американската мощ, възхода на Китай, войната в Украйна и кризата на европейската стратегия.

Според Миършаймър светът навлиза в период, в който еднополюсният модел, доминирал международната политика след края на Студената война, постепенно отстъпва място на много по-сложна система от конкуриращи се центрове на сила. Доколко тази оценка се потвърждава от реалните процеси? Какво означава това за Съединените щати, за Европа, за Русия и за Китай? И навлиза ли международната система в нова историческа епоха?

В коментара са разгледани:

• основните тези на Джон Миършаймър;

• бъдещето на американското лидерство;

• ролята на Китай в новия световен баланс;

• войната в Украйна и нейните последици;

• кризата на европейския модел;

• перспективите пред многополюсния свят.

РУМЕН ПЕТКОВ – КОМЕНТАР

Център за анализи „Поглед.инфо“

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