Джон Миършаймър: Светът вече не чака разрешение от Вашингтон

В това издание на „РУМЕН ПЕТКОВ – КОМЕНТАР“ д-р Румен Петков разглежда и анализира основните идеи на Джон Миършаймър от неговото последно интервю, посветено на променящия се световен ред, бъдещето на американската мощ, възхода на Китай, войната в Украйна и кризата на европейската стратегия.
Според Миършаймър светът навлиза в период, в който еднополюсният модел, доминирал международната политика след края на Студената война, постепенно отстъпва място на много по-сложна система от конкуриращи се центрове на сила. Доколко тази оценка се потвърждава от реалните процеси? Какво означава това за Съединените щати, за Европа, за Русия и за Китай? И навлиза ли международната система в нова историческа епоха?
В коментара са разгледани:
• основните тези на Джон Миършаймър;
• бъдещето на американското лидерство;
• ролята на Китай в новия световен баланс;
• войната в Украйна и нейните последици;
• кризата на европейския модел;
• перспективите пред многополюсния свят.
РУМЕН ПЕТКОВ – КОМЕНТАР
Център за анализи „Поглед.инфо“
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