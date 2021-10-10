/Поглед.инфо/ От "Има такъв народ" обявиха водачите на листите си за парламентарните избори на 14 ноември. Лидерът Слави Трифонов не участва като кандидат.

Водач на листата в Благоевград е заместник-председателят на 45-ото и 46-ото Народно събрание Виктория Василева.

Председателят на последните два парламента Ива Митева ще е водач в 24-и многомандатен избирателен район в София и в Разград.

В Добрич водач на листата ще е Филип Станев. Той е № 1 и във Варна.

В Пловдив-град и Пловдив-област водач е Тошко Йорданов.

Пълен списък:

1. Благоевград - Виктория Василева.

2. Бургас- Ивайло Вълчев;

3. Варна - Филип Станев;

4. Велико Търново - Андрей Чорбанов;

5. Видин - Иво Атанасов;

6. Враца - Георги Георгиев;

7. Габрово - Деляна Пешева;

8. Добрич - Филип Станев;

9. Кърджали - Александър Вълчев;

10. Кюстендил - Виктория Василева;

11. Ловеч - Любомир Каримански;

12. Монтана - Пламен Абровски;

13. Пазарджик - Станислав Балабанов;

14. Перник - Станислав Балабанов;

15. Плевен- Радостин Василев;

16. Пловдив град- Тошко Йорданов;

17. Пловдив област - Тошко Йорданов;

18. Разград - Ива Митева;

19. Русе- Светлин Митев;

20. Силистра- Петър Димитров;

21. Сливен - Ивайло Вълчев;

22. Смолян - Мика Зайкова;

23. София 23 МИР- Николай Радулов;

24. София 24 МИР - Ива Митева;

25. София 25 МИР - Андрей Михайлов;

26. София област - Андрей Чорбанов;

27. Стара Загора - Тихомир Тенев;

28. Търговище - Радослав Бойчев;

29. Хасково - Силви Кирилов;

30. Шумен - Пламен Николов;

31. Ямбол - Златомира Мострова.

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