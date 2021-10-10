/Поглед.инфо/ От "Има такъв народ" обявиха водачите на листите си за парламентарните избори на 14 ноември. Лидерът Слави Трифонов не участва като кандидат.
Водач на листата в Благоевград е заместник-председателят на 45-ото и 46-ото Народно събрание Виктория Василева.
Председателят на последните два парламента Ива Митева ще е водач в 24-и многомандатен избирателен район в София и в Разград.
В Добрич водач на листата ще е Филип Станев. Той е № 1 и във Варна.
В Пловдив-град и Пловдив-област водач е Тошко Йорданов.
Пълен списък:
1. Благоевград - Виктория Василева.
2. Бургас- Ивайло Вълчев;
3. Варна - Филип Станев;
4. Велико Търново - Андрей Чорбанов;
5. Видин - Иво Атанасов;
6. Враца - Георги Георгиев;
7. Габрово - Деляна Пешева;
8. Добрич - Филип Станев;
9. Кърджали - Александър Вълчев;
10. Кюстендил - Виктория Василева;
11. Ловеч - Любомир Каримански;
12. Монтана - Пламен Абровски;
13. Пазарджик - Станислав Балабанов;
14. Перник - Станислав Балабанов;
15. Плевен- Радостин Василев;
16. Пловдив град- Тошко Йорданов;
17. Пловдив област - Тошко Йорданов;
18. Разград - Ива Митева;
19. Русе- Светлин Митев;
20. Силистра- Петър Димитров;
21. Сливен - Ивайло Вълчев;
22. Смолян - Мика Зайкова;
23. София 23 МИР- Николай Радулов;
24. София 24 МИР - Ива Митева;
25. София 25 МИР - Андрей Михайлов;
26. София област - Андрей Чорбанов;
27. Стара Загора - Тихомир Тенев;
28. Търговище - Радослав Бойчев;
29. Хасково - Силви Кирилов;
30. Шумен - Пламен Николов;
31. Ямбол - Златомира Мострова.
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