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Дънмановата пропаст и 766 езера: Суровата топография под ледената купола

/Поглед.инфо/ Натискът на 26,5 милиона кубически километра замръзнала маса не просто деформира земната кора с половин километър. Той захранва сложна подледникова хидросистема, където геотермалният флукс поддържа течна вода под четири километра изолация. Докато спътниковите алтиметри ни показват монотонна бяла пустош, под повърхността функционират планински масиви с мащаба на Алпите, активни вулканични вериги и над седемстотин изолирани басейна. Нарушаването на тази Херметична система от сондажите на станция „Восток“ през 2012 година повдигна повече въпроси за произхода на екстремофилите, отколкото цялата съвременна биогеохимия може да отговори.

Деж. редактор - Александра Докова 9894 прочитания
Дънмановата пропаст и 766 езера: Суровата топография под ледената купола
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Геофизичният парадокс под купола

Ако отстраните ледената покривка на Антарктида, геометричният център на континента няма да прилича на висока планинска земя, а на натрошен архипелаг, потопен под океанското равнище. Статичното натоварване на купола с площ 14 милиона квадратни километра е огънало изостазично континенталната литосфера. Това не е хипотеза, а факт, който се потвърждава от сеизмичните профили и гравметричните измервания, направени през последните десетилетия. При средна дебелина на леда от 2200 метра, основата се намира под колосално механично напрежение. Точката на топене на леда се измества поради фундаменталния физически закон за фазовите преходи под налягане – на четири километра дълбочина водата остава течна дори при температури под нулата. Добавете към това естествения геотермален поток от земното ядро, който работи като огромен нагревател с мощност от няколко десетки миливата на квадратен метър, и получавате динамична подледникова хидросфера.

Противно на остарелите учебникарски представи за суха скалиста основа, релефът под ледената покривка се отличава с топографски контрасти, които съперничат на всеки друг континент. Дънмановата пропаст в Източна Антарктика се спуска до 3500 метра под морското равнище, което я прави най-дълбоката падина на сушата. В същото време под купола са картографирани над 140 подледникови вулкана, концентрирани основно в Западноантарктическия рифт. Тази геодинамична активност генерира топлина, която захранва мрежа от 766 подледникови езера, свързани с речни канали. Хидрологичният баланс тук е далеч от статичен. През 2019 година данните от спътниковата алтиметрия регистрираха оттичането на 750 милиона кубически метра вода от подледников басейн в района на ледника Амери – обем, който проби ледената преграда и се изля в океана за по-малко от седмица.

Архивното гробище на сондаж 5Г-5

Историята на проникването в езерото „Восток“ е пример за тежка, изнурителна инженерна борба срещу екстремни природни лимити. Станцията е разположена върху един от най-суровите климатични полюси на планетата, където термичният минимум от минус 89,2 градуса по Целзий превръща стандартните сплави в чупливо стъкло, а горивата – в гъста паста. Пробиването на сондажа 5Г-5 продължава над три десетилетия при постоянни спирания, спорове за екологично замърсяване и технически аварии. Инженерният екип трябваше да премине през близо четири километра твърд, прекристализирал лед, прилагайки керосин и фреон като хидравлична течност за компенсиране на огромното литостатично налягане.

На 5 февруари 2012 година, на дълбочина 3769,3 метра, пробивната глава най-накрая проби долната граница на ледения щит. Под действието на налягането от близо 400 атмосфери, течната вода от езерото нахлу обратно в сондажния канал на височина от десетки метри, замръзвайки бързо и образувайки естествена ледена запушалка. Анализите на ледените ядки, извадени от този керн, предоставиха първите материални доказателства за геохимичния състав на изолираната водна маса. Според официалните научни публикации, водното тяло с дължина 250 километра и дълбочина до 1200 метра е било изолирано от атмосферата в продължение на най-малко 15 милиона години.

Пълната липса на слънчева светлина и свръхнасищането с разтворен кислород – чиято концентрация е 50 пъти по-висока от тази в обикновената сладка вода – създават хиперкислородна среда, за която доскоро се смяташе, че е абсолютно стерилна. Тези геоложки показатели сочат за анаеробни и хемолитоавтотрофни процеси, които се извършват без никаква връзка с повърхностната биосфера. Може да разгледате и подробния анализ на подледниковия воден транспорт, за да видите как тези хидродинамични връзки засягат устойчивостта на целия леден щит.

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