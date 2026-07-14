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Дървеният триптих от Новгород: Как три липови плочи пренаписаха началото на славянската писменост

/Поглед.инфо/ Откриването на Новгородския кодекс през 2000 г. при разкопките на Троицкия обект във Велики Новгород преобърна представите за разпространението на грамотността в ранна Рус. Три липови плочи, консервирани в специфичните анаеробни слоеве на новгородската почва, изместиха Остромировото евангелие като най-стар славянски ръкопис. Анализът на този восъчен триптих обаче повдига сериозни въпроси. Зад каноничните текстове на Псалми 75 и 76 се крие сложна система от десетки изстъргани и пренаписани текстове – палимпсест, чието разчитане от покойния академик Андрей Зализняк все още предизвиква сериозни дебати в лингвистичната общност. Дали става дума за реална сектантска литература от XI век, или за грешка при оптичната реконструкция на следите върху дървото?

Деж. редактор Александра Докова 12600 прочитания
Дървеният триптих от Новгород: Как три липови плочи пренаписаха началото на славянската писменост
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Анатомията на новгородската кал и физическото оцеляване

През юли 2000 г., по време на рутинни разкопки в Троицкия сектор на Велики Новгород (координати приблизително 58°31' N, 31°16' E), археологическата експедиция се натъква на обект, който физически не би трябвало да съществува след десет века под земята. Става дума за три дървени плочки от липа с размери 19 на 15 сантиметра и дебелина около сантиметър. Всяка от тях има издълбана вдлъбнатина, запълнена с восък, почернен с примеси от стрити въглища за по-добър визуален контраст. Физическото оцеляване на тези органични материали не е плод на чудо, а на сурови геоложки дадености. Почвеният профил на Новгород се характеризира с изключително високо ниво на подпочвените води и плътни глинести слоеве, които капсулират органичните останки в анаеробна среда. Липсата на кислород спира процесите на гниене и бактериално разлагане, съхранявайки дървото и восъка в състояние, близко до момента на тяхното заравяне около първата четвърт на XI век. Това технологично съвпадение ни позволява днес да анализираме артефакт, който е по-стар от досегашния стълб на раннославянската палеография – изящното Остромирово евангелие, датирано съвсем точно към 1056–1057 г.

Восъкът като носител на изтрита памет: Проблемът с палимпсеста

Външният слой на Новгородския кодекс съдържа текстовете на Псалми 75 и 76. Това е лесно четимата част, изписана с метален стилус (писало). Истинският методологически сблъсък обаче започва под восъка. Когато восъкът е отстранен за целите на консервацията, върху самото дървено дъно на плочките се разкриват хиляди фини драскотини – следи от острието на стилуса, което е пробивало восъчния слой при десетки предишни писания. Този феномен превръща кодекса в хипер-палимпсест. Академик Андрей Зализняк посвети години от кариерата си на опитите да реконструира тези скрити слоеве. Неговата методология разчиташе на многократно заснемане под различен ъгъл на светлината и последващо компютърно наслагване на изображенията. Разчетените от него текстове показват непознати дотогава старославянски трактати, духовни напътствия и дори неидентифицирани еретически текстове, които се разминават драстично с официалния византийски канон. Според направените анализи на Валентин Янин и неговия екип, тези драскотини съдържат паметта на поне две десетилетия ежедневна употреба, преди книгата да бъде изгубена или умишлено погребана в калта.

Интелектуалната мъгла и скептицизмът на палеографите

Тук обаче навлизаме в зона на сериозна интелектуална мъгла. Докато Зализняк вижда в драскотините цяла библиотека от ранното християнство, редица скептично настроени изследователи посочват фундаментални пробойни в теорията. Физическият проблем е очевиден: когато драскате върху восък в продължение на десетилетия, острието оставя хаотични, застъпващи се следи. При опит да се изолират отделни букви от тази плетеница, ученият е изправен пред риска от субективна интерпретация. Някои критици открито заявяват, че част от разчетените скрити текстове са плод на парейдолия – психологическа склонност на ума да подрежда хаотични линии в познати писмени знаци. Освен това, естественото свиване и деформация на дървесината след изваждането ѝ от влажната почва променя геометрията на микропукнатините, което прави всяка съвременна графична реконструкция изключително условна. Не съществува физически или химически метод, който да разграничи коя драскотина от коя година датира, нито да докаже хронологическия ред на нанасянето им.

Лингвистичните аномалии на преходния период

Независимо от споровете около скритите слоеве, самият Псалтир предлага ясни данни за писмената култура на Новгород на границата между X и XI век. Езикът на кодекса показва специфичен хибриден характер. Той не е чист, изкуствено консервиран църковнославянски, а носи белезите на ранен старославянски език с ясно изразени новгородски диалектизми. Това показва, че писмеността не е била изключителен монопол на изолиран елит от духовници, а бързо се е адаптирала към живия народен говор. Производството на такъв триптих изисква сериозен за времето си материален ресурс – пречистен пчелен восък, вносни метални писала и обучена ръка, което изключва хипотезата за изолиран и случаен опит за писане в периферията на славянския свят.

Изгубеният архив и логистичните реалности

Ако приемем, че Новгородският кодекс е бил част от по-голям корпус, логично е да се запитаме къде са останалите плочки от тази епоха. Оцеляването на точно тези три липови парчета е чиста лотария. По-голямата част от писменото наследство на тази епоха е потънала в истинско архивно гробище, унищожена от честите пожари, които изпепеляват дървения Новгород на всеки няколко десетилетия. За разлика от пергамента, който е скъп за производство, но физически по-устойчив, восъчните таблички са били лесни за рециклиране – достатъчно е било да се нагрее восъкът и да се изравни повърхността. Това означава, че кодексът е бил утилитарен инструмент, личен молитвеник или учебна тетрадка, която е била в постоянна циркулация, докато накрая не е била изгубена или изхвърлена в калта край Троицкия изкоп. Измерванията на дебелината на восъчния слой (около 2-3 милиметра) показват, че обемът информация, който е можел да бъде съхраняван в един момент, е бил силно ограничен. Това поставя под сериозно съмнение теориите за пренасянето на цели еретически библиотеки в рамките на едно такова малко пособие.

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