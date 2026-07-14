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Процентът на вярата: Защо научната общност гласува за извънземни без наличието на нито един физически артефакт

/Поглед.инфо/ Когато науката започне да си служи със социологически анкети, за да легитимира липсата на емпирични доказателства, обикновено сме изправени пред криза на метода или пред опит за финансиране на скъпоструваща инфраструктура. Публикуваното проучване в Nature Astronomy, в което над хиляда учени декларират вяра в съществуването на извънземен разум, е симптоматичен пример за това как количественото натрупване на мнения се опитва да компенсира качествения дефицит на преки физически наблюдения. Докато радиотелескопите мълчат, а спектралните анализи на екзопланети остават в сферата на статистическия шум, научният консенсус се превръща в своеобразен пазар на очаквания, където вероятността замества реалността в условия на пълна информационна суша.

Деж. редактор Александра Докова 9475 прочитания
Процентът на вярата: Защо научната общност гласува за извънземни без наличието на нито един физически артефакт
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Социология на мълчанието и раздутите бюджети

Инициативата да се анкетират 500 практикуващи астробиолози и равен брой учени от други дисциплини изглежда по-скоро като упражнение по PR, отколкото като епистемологичен пробив. Резултатите — 86% положителни отговори за съществуването на извънземен живот изобщо и между 58% и 67% за наличието на технологично развити цивилизации — разкриват нещо много по-различно от научна сигурност. Те показват нивото на психологическа инвестиция в една дисциплина, която все още не е представила своя първи реален обект на изследване. Астробиологията, по своята същност, остава единствената наука без предмет на изследване извън пределите на земната биосфера.

Анкетата, проведена в началото на годината, се опитва да заобиколи пристрастието на тясно специализираните учени, чиито кариери и грантове буквално зависят от това „там да има някой“. Но фактът, че специалистите по твърдо тяло, органична химия или геофизика споделят същия процент оптимизъм, не е доказателство за правотата на астробиолозите. По-скоро е доказателство за интелектуалната инерция на концепцията за Коперниковата посредственост — идеята, че Земята не е нищо специално, пренесена от астрономията в биологията без нужните химически основания.

Инженерите на проекти като космическия телескоп James Webb (JWST) или планирания Extremely Large Telescope (ELT) в пустинята Атакама са наясно, че поддържането на обществения и държавен интерес изисква периодично подгряване на темата. В противен случай милиардите долари за поддръжка на оптични масиви и спектрометри трудно биха се оправдали пред данъкоплатците, които се вълнуват от доста по-приземени икономически реалности.

Оптичната илюзия на „обитаемата зона“

Популярната теза, поддържана в изследването, се опира на простата аритметика на големите числа. Във Вселената има стотици милиарди галактики, а само в Млечния път звездните системи надхвърлят 100 милиарда. Тъй като червените и жълтите джуджета доминират звездния състав, а откриването на екзопланети (над 5500 потвърдени до момента от мисии като Kepler и TESS) показва, че планетарните системи са правило, а не изключение, вероятността изглежда математически необорима.

Този аргумент обаче страда от сериозен системен дефект. Присъствието на скалиста планета в т.нар. „обитаема зона“ (Goldilocks zone) — орбиталния диапазон, при който температурите позволяват съществуването на течна вода при атмосферно налягане от 1 бар — е необходимо, но съвсем недостатъчно условие за възникването на живот. Водата е просто разтворител. Тя не създава автоматично саморепликиращи се РНК молекули.

Физическите лимити на екзопланетите около червени джуджета (М-джуджета), които съставляват около 75% от звездното население на Млечния път, често се пренебрегват в ентусиазираните доклади. Тези звезди са известни със своята екстремна магнитна активност и мощни изригвания в рентгеновия и ултравиолетовия диапазон. Планетите в техните тесни обитаеми зони са гравитационно заключени — едната им половина винаги е обърната към звездата, а другата е в постоянен мрак. Слънчевият вятър при такива конфигурации лесно може да „издуха“ атмосферата за няколкостотин милиона години, оставяйки сух, стерилизиран скален къс, независимо от първоначалното наличие на вода. Примерът с TRAPPIST-1 системата и последните данни от JWST за липсата на съществена атмосфера около TRAPPIST-1b и 1c са ясна илюстрация за тази физическа бариера.

Препратки към минали анализи на термодинамичните ограничения за зараждане на живота показват, че преходът от нежива материя към протоклетка изисква специфични геохимични градиенти, каквито има в хидротермалните извори тип „черни пушачи“ или геотермалните полета на сушата. Тези среди изискват активна тектоника на плочите — процес, който не е потвърден за нито една екзопланета до момента. Без тектоника въглеродно-силикатният цикъл спира, което води до необратима климатична катастрофа, подобна на тази на Венера или Марс.

Парадоксът на Ферми и филтрите на еволюцията

Защо тогава 67% от астробиолозите вярват в съществуването на напреднал разумен живот? Тук се сблъскваме с дълбокия конфликт между статистическото очакване и пълното отсъствие на сигнали — класическият парадокс на Ферми („Къде са всички?“). Ако технологичните цивилизации бяха толкова често срещани, колкото предполагат анкетираните, техните радиосигнали или следи от мегаструктури (като сфери на Дайсън) биха били засечени от проекти като Breakthrough Listen или Allen Telescope Array.

Липсата на такива открития насочва към концепцията за „Великия филтър“ — хипотезата, че съществува еволюционна или технологична бариера, която е изключително трудна за преодоляване. Този филтър може да се намира зад нас (например самият преход от прокариоти към еукариоти, който на Земята е отнел над 1.5 милиарда години на стабилен климат) или пред нас (саморазрушението на технологичните цивилизации чрез ядрен конфликт, климатичен колапс или неконтролиран изкуствен интелект).

Освен това, преходът от прост живот към разумен и технологичен съвсем не е законен еволюционен ход. На Земята са съществували милиарди видове в продължение на почти 4 милиарда години, но само един е развил способността да изгражда радиотелескопи и да напуска планетата. Еволюцията няма крайна цел „разум“; тя има за цел единствено адаптация и оцеляване. Мозъкът с голям обем е скъп орган от гледна точка на метаболизма — човешкият мозък консумира около 20% от енергията на тялото при едва 2% от масата му. За повечето екологични ниши подобен разход е еволюционно неизгоден.

Умората на скептика пред пределите на метода

В крайна сметка, докато не разполагаме с реален физически маркер — било то откриване на фосфин, метан и въглероден диоксид в атмосферата на екзопланета в спектрални съотношения, които не могат да бъдат обяснени с абиотична химия, или директно улавяне на теснолентов радиосигнал — анкетите в Nature Astronomy ще имат същата стойност като средновековните дебати за броя на ангелите, които могат да се съберат на върха на една игла.

Науката се крепи на фалсифицируемостта на своите хипотези. Твърдението „извънземен живот съществува някъде в неопределеното пространство и време“ е практически нефалсифицируемо, тъй като неговото опровергаване изисква пълно сканиране на цялата вселена едновременно — задача, която противоречи на законите на физиката и скоростта на светлината. Дотогава астробиологията ще балансира по ръба между строгата астрофизика и високотехнологичната фантастика, захранвана от човешката непоносимост към космическата самота.

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