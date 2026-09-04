Хипотезата за "тъмния заряд" пренаписва съдбата на първичните черни дупки

Теоретичната физика има свойството периодично да произвежда елегантни математически патерици за хипотези, които иначе биха пропаднали под натиска на суровите наблюдателни данни. Когато през 70-те години Стивън Хокинг изчисли, че квантовите флуктуации около хоризонта на събитията принуждават черните дупки да излъчват енергия и загубват маса, той неволно постави времева примка около врата на най-малките от тях. Според тогавашните уравнения, микроскопичните първични черни дупки, родени в екстремните плътности на ранната Вселена, трябваше отдавна да са приключили съществуването си в катастрофални гама-експлозии. Астрономическите масиви от данни от гама-телескопите обаче остават нищожно тихи. В архивите липсва дори загатване за подобна фонова канонада, което години наред принуждаваше изследователите да изтласкват първичните колапси в периферията на потенциалните обяснения за тъмната материя.
Въпросът с липсващата маса на галактиките не е романтична загадка, а твърд изчислителен проблем. Скоростите на въртене на периферните звезди в спирала като Млечния път чисто и просто не съответстват на масата на видимата материя. За да се удържи тази система без да се разпадне под действието на центробежните сили, е необходим огромно количество невидим гравитационен ресурс. Първичните черни дупки винаги са били изключително изкушаващ кандидат за тази роля, защото не изискват въвеждането на нови екзотични фундаментални частици, а разчитат единствено на общата теория на относителността. Физическият проблем обаче остава в критичните ресурси на маса и време: ако тези обекти са били с маса, по-малка от около $10^{15}$ грама, те би трябвало да са се изпарили напълно за 13,8 милиарда години.
Точно тук влиза в сила публикацията на Джесика Сантяго и колектива ѝ от Националния университет на Тайван, качена в базите данни за препринти arXiv през март. Изследователите подхождат към проблема не чрез промяна на стандартните уравнения на гравитацията, а чрез разширяване на полевата физика с т.нар. "тъмен сектор". Аритметиката около класическите електрически заредени черни дупки от типа на Райснер-Нордстрьом е известна от десетилетия: наличието на електрически заряд създава отблъскваща електростатична сила, която забавя процеса на изпарение, тъй като хоризонтът приближава т.нар. екстремално състояние. В реалната Вселена обаче макроскопичните черни дупки бързо неутрализират заряда си, поглъщайки противоположно заредена плазма от околната среда. Макроскопичният космически простор е глобално неутрален.