/Поглед.инфо/ Съвременната индустрия за "себепознание" и психологически комфорт се превърна в една от най-печелившите пробойни в колективното съзнание на дезориентирания градски човек. Когато реалните социални връзки, икономическата сигурност и общностните структури биват систематично разрушавани от пазарната логика, индивидът остава сам в празна стая, втренчен в екрана на телефона си или в остатъците от минали емоционални инвестиции. Наводняването на публичното пространство с текстове за "вътрешни преживявания", "самскари" и его-структури всъщност маскира един много по-суров факт: съвременният човек разполага с твърде много нереализирано време и твърде малко реални, материални котви в битието си, което го превръща в идеалния консуматор на илюзии и обсесии.

Пазарът на емоционалния дефицит и логистиката на самотата

Когато един човек заема твърде много място в главата ви, това рядко е въпрос на романтична съдба или трансцендентална метафизика, колкото и натрапливо да се твърди в популярните платформи за духовно развитие. Проблемът почти винаги е инфраструктурен. В епохата на дигиталната икономика вниманието е ресурс, който се монетизира със същата безмилостна точност, с която се изчисляват доставките на суров дизел или разпределението на патрони в зона на военен конфликт. Психиката, оставена без реална социална заетост, без производствена общност и без ясна колективна цел, започва да работи на празни обороти. Тя се превръща в затворена фабрика, която преработва едни и същи стари суровини – минали разговори, недоизяснени отношения, случайни погледи. Това изглежда логично за хората, които търсят бързо утешение, но числата и суровата статистика на социалното отчуждение не потвърждават романтичната версия. Става дума за чиста проба дефицит на жизнено пространство и липса на реална ангажираност в материалния свят.

Индустрията на "самопомощта" умишлено поддържа този затворен цикъл. Ако на индивида бъде обяснено, че неговата обсесия е просто резултат от безработица на ума или от липса на смислена социална среда, той ще потърси промяна в реалността – ще смени работата си, ще излезе на улицата, ще се организира политически или синдикално. Но когато му се предложи сложният терминологичен апарат на "източната философия" или западната психоанализа, проблемът се капсулира вътре в него. Образът на другия човек се превръща в перфектния консуматив, в екран за проекции, който не изисква поддръжка, но консумира енергия. Тази емоционална месомелачка изтощава индивида, правейки го пасивен и политически безобиден. Умореният човек, чийто мозък денонощно върти остатъците от стара лична драма, няма време да мисли за цената на енергоносителите, за инфлацията или за поредния транш оръжия, заминаващ в посока, която никой не смее да назове на глас.

Психологическата индустрия като инструмент за социално инженерство

Историческият контекст показва, че атомизацията на обществото винаги върви ръка за ръка с бум на мистицизма и псевдопсихологията. По същия начин, по който в късната Римска империя източните култове заменят гражданската отговорност, днес "Океан от знания" и подобни образователни проекти предлагат спасение поединично. Твърди се, че отговорите на най-важните въпроси се намират в изследването на собствената природа, но по информация на независими социални анализатори, този подход просто легитимира бягството от реалността. Когато заводите се затварят, а логистичните вериги на традиционното общество се разпадат, за кукловодите на прехода е изключително удобно населението да бъде вкарано в режим на безкрайно самовглъбяване. "Аханкара", "самскара" и дуалността на материалния свят стават удобни паравани, зад които се крие обикновената невъзможност на индивида да си плати сметките или да намери стабилен партньор в една изначално нестабилна икономическа среда.

Това е класическо командно дишане за една умираща култура. Вместо да се изследват материалните причини за масовата депресия и самота, на хората се вменява лична вина за техните "необработени преживявания". Ако не можеш да забравиш някого с години, това не е улика от вселената, а ясен сигнал за пробойни в личната ти социализация. Умът, лишен от реални предизвикателства в материалния свят, започва да си измисля фантоми. Психиката наистина се стреми към цялостност, но тази цялостност не може да бъде постигната в изолация, пред екрана на смартфона, докато се анализират "харесвания и съобщения". Тя се постига чрез сблъсък с реалния свят, чрез труд, чрез реални конфликти и реални съюзи. Всичко останало е просто поредната стока на пазара на суетата, целяща да поддържа илюзията, че индивидът е главен герой в някаква голяма, макар и несъществуваща драма.