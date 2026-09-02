Капани за 8-тонни животни в Мексико сриват учебникарските представи за праисторическия лов

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия археологическата катедра живееше с удобния разказ за първобитния човек, който случайно препъва изнемощял мамут в някое блато. Новите теренни данни от Мексико и изотопните анализи от Мароко обаче чупят този романтичен роман. Докато в Тултепек се изкопават изкуствени ями с тонове преместена земна маса, изследванията от Африка и Андите показват, че на другия край на света растителната храна е формирала до 80 процента от дневния прием. Конфликтът между тези две реалности разкрива, че праисторическите групи не са робували на една система, а са разчитали на сурова, локална логистика.

Изкуствените изкопи в Тултепек и калкулацията на масовия лов

Археологическият терен в община Тултепек, щата Мексико, предлага нещо далеч по-прозаично и брутално от романтичните картини с копия и кожени дрехи. На дълбочина 1,7 метра под днешния терен изследователите от Националния институт по антропология и история (INAH) попаднаха на две ями с диаметър около 25 метра. Повърхността не е просто естествена депресия в ландшафта, а структуриран изкоп с вертикални стени, проектиран с една-единствена цел: превръщането на гравитацията и теглото на животното в негов собствен капан.

Археологът Педро Франсиско Санчес Нава и екипът му събраха и каталогизираха общо 824 кости, принадлежащи на най-малко 14 индивида от вида Mammuthus columbi. Физическият обем на тази находка изисква сериозен преглед на капацитета на тогавашните човешки общности. За да копаеш вертикални ями с подобни размери без метални инструменти, се изисква организация, преместване на кубични метри плътна глина и изключително познаване на локалните пътища, по които мегафауната се е придвижвала към някогашното езеро Тула.

Следите от фрактури и перимортемни увреждания по прешлените и черепите потвърждават умишлено умъртвяване, а не просто събиране на мърша. Групи от по 20 до 30 души са използвали факли и дървени пръти, за да насочват координирано стадото към стръмните ръбове. В тези ями са намерени и фрагменти от изчезнали видове праисторическа камила и кон, което показва, че съоръжението е действало като постоянна инфраструктура за добив на протеин, а не като еднократен инцидент.

Ботаническото съпротивление от Гълъбовата пещера в Мароко

Докато изкопите в Мексико рисуват картина на мащабен месодобив, данните от другата страна на Атлантика вкарват сериозен скептицизъм в хипотезата, че мегафауната е била универсалното гориво на ранния човек. В така наречената Гълъбова пещера (Grotte des Pigeons) край Тафоралт, Мароко, международен екип от палеоантрополози анализира зъбния емайл и костните изотопи на индивиди, обитавали обекта преди около 15 000 години.

Резултатите, публикувани в списание Nature Ecology & Evolution, показват нещо, което дълго време бе пренебрегвано в академичните среди: пълна липса на тежки месни протеини в диетата на определени общности. Оказва се, че тази популация от ловци-събирачи е разчитала главно на жълъди, кедрови ядки, див овес и бобови растения. Находките от карбонизирани растителни остатъци и характерните микротравми по зъбите разкриват продължителна консумация на твърди въглехидрати, които са били обработвани и вероятно съхранявани.

Това не е изолиран случай. Изследвания на древни селища в Андите, датирани между 9000 и 6500 години преди новата ера, също показват съотношение, при което растителните ресурси заемат близо 80 процента от менюто. Археоботаничката Зинеб Мубтахидж посочва, че регионалното изобилие в Средиземноморието е предоставило напълно стабилна алтернатива на високорисковия лов. Твърдението, че раният човек е бил неизменно агресивен месояден хищник, изглежда по-скоро като наследство от миналия век, когато изследователите са отдавали предимство на атрактивните костни находки пред микроскопичните растителни остатъци.