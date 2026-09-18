НАСА инсталира 40 киловата уран на Луната: Технологичен скок или елегантен заграбване на територия

/Поглед.инфо/ Докато дипломатите продължават да цитират прашни конвенции от миналия век, инженерният прагматизъм на Вашингтон и Пекин тихо преначертава лунната карта. Планираното за спускане реакторно съоръжение на НАСА – компактна 8-тонна машина с мощност 40 kW – не е просто опит за осигуряване на ток през 14-дневната лунна нощ. Това е първата реална стъпка към физическо блокиране на критична инфраструктура около лунните полюси. Използването на нискообогатен уран и пасивно охлаждане показва, че технологията е готова, но правният вакуум около нея тепърва ще ражда конфликти.

Геология, реголит и 14 дни мрак

Всички приказки за слънчеви панели и „зелена енергия“ в космоса приключват в момента, в който стъпите в кратерите на вечната сянка на Южния полюс на Луната. Слънчевата светлина там или липсва напълно, или пазва ъгли, които правят фотоволтаиците безполезни за индустриални цели. А ако искате да копаете за воден лед или да захранвате постоянни системи за поддържане на живота, ви трябва базален товар. Ток, който не зависи от това дали слънцето се е скрило за две земни седмици, докато температурите навън падат до минус 170 градуса по Целзий.

Инженерното решение, подготвяно от НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ, тежи около 8 тона. В сърцето му лежи нискообогатен уран (19,75% U-235), защитен от слоеве волфрам, боросъдържащи съединения и композитна структура от алуминий, титан и въглерод. Поради липсата на атмосфера традиционното охлаждане е невъзможно. Затова дизайнът залага на напълно пасивна система с натриеви топлинни тръби и двигатели на Стърлинг — без механични помпи, които да се повредят от вибрации или микрометеорити. Това звучи идеално на хартия. Но логистиката и реален оперативен тест на повърхността са две напълно различни неща.

Архивното гробище на космическата ядрена енергетика е пълно с проекти, които изглеждаха безупречно в лабораториите, но пропаднаха при срещата с вибрациите на ракетата-носител или абразивния лунен прах. Тънкият, статично зареден реголит прониква във всяка сглобка и действа като перфектен абразив. Ако термодвойките или радиаторните панели се покрият с прашен слой, пасивното топлоотдаване спира да работи. Физиката е безмилостна: без атмосферна convection, ако не можеш да излъчиш топлината в инфрачервения спектър, активната зона прегрява за броени часове.

Правният парадокс на Договора от 1967 година

От правна гледна точка Вашингтон играе изключително прецизна, макар и иронична игра. Договорът за космическото пространство от 1967 г. изрично забранява националното присвояване на небесни тела – не можете да забиете флаг и да кажете „това е американска територия“. Същият договор обаче изрично разрешава изграждането на научно-изследователски съоръжения.

Тук се появява фундаменталната пробойна в международното право. Когато инсталирате активен ядрен реактор с 10-годишен ресурс на автономна работа, вие автоматично създавате зона за сигурност. Според Резолюцията на ООН от 1992 г. за използване на ядрени източници в космоса, операторът е длъжен да минимизира рисковете и да информира останалите страни. На практика това означава, че никоя китайска или руска сонда не може да кацне в радиус от няколко километра от реактора, без да се позовете на „риск от повреда на ядрено съоръжение“. Bez да анексирате нито един квадратен метър лунна почва, вие де факто отцепвате най-ценните кратери с воден лед.

Прецедентът вече е факт. Който пръв качи реактор на повърхността и го пусне в експлоатация, той определя правилата за достъп. Формално достъпът до чужди бази е разрешен за инспекции след предварителна координация. Но опитайте да поискате „предварителна координация“ за влизане в периметъра на реактор под високо напрежение, управляван от чуждо военно или полувоенно ведомство. Отговорът винаги ще бъде един и същ: „Опасно за здравето и сигурността“.