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Сухоземни чудовища в Океана: Физическите парадокси зад карибските зъби на 29 милиона години

/Поглед.инфо/ Откриването на фосили от гигантски сухоземен хищник от семейството на себекидите в Доминиканската република, Пуерто Рико и Куба поставя под въпрос установените модели за сухопътната миграция и оцеляването на нотозухиите след креда-палеогенското измиране. Анализът на зъбните фрагменти и шийните прешлени, датирани между 18 и 29 милиона години, разкрива наличието на върховен хищник в изолирана островна среда. Това променя досегашните теории за биологичното изчезване на вида на Южноамериканския континент и повдига тежки логистични въпроси относно геоложката палеогеография на района.

Деж. редактор - Александра Докова 3910 прочитания
Сухоземни чудовища в Океана: Физическите парадокси зад карибските зъби на 29 милиона години
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Ако човек прекара достатъчно време ровейки из лабораторните дневници и прашните музейни чекмеджета, бързо осъзнава, че академичният свят мрази да бърка строгите си класификации. В продължение на десетилетия палеонтологичната конвенция поддържаше една удобна, спретната теза: след като астероидът зачиства базалната фауна преди 66 милиона години, Южна Америка остава изолиран континент-остров, където определени оцелели линии от групата Notosuchia, наречени себекиди (Sebecidae), поемат ролята на върховни сухоземни ловци. Тези животни нямат нищо общо с днешните мързеливи полуводни обитатели на речните тиняци. С прави, вертикално поставени под тялото крайници, високи сплеснати черепи и странично сплеснати, назъбени като скалпели зъби, те са функционирали като спретнати, бързи сухоземни машини за убиване. Тезата беше гладка, подредена и публикувана в стотици учебници. И както често се случва в геологията, бе разбита от няколко квадратни сантиметра вкаменена кост, извадени от карибските терциерни седименти.

Всичко започва с поредица от изолирани находки в Куба и Пуерто Рико, които години наред лежаха в сянката на т.нар. „архивно гробище“ – класифицирани като аномалии или грешно атрибутирани морски организми. Откриването на странично сплескани зъби с микроскопични назъбвания (зифодонтна морфология) в слоя отпреди 18 милиона години в Куба бе посрещнато със здравословен скептицизъм. Морският басейн на Карибите по това време се смяташе за непреодолима бариера за едри, чисто сухоземни гръбначни. Когато обаче подобен зъб, датиран от олигоцена – приблизително на 29 милиона години – излезе от геоложките формирования в Пуерто Рико, в теориите зепнаха сериозни пробойни. От гледна точка на суровата физика и биомеханика, тези същества не са притежавали анатомичните адаптации за продължително плуване в открит океан. Те нямат сплескана опашка за витлово движение, нито водна плътност на костите. Как тогава сухоземен хищник с тегло стотици килограми и дължина, достигаща на места до 6 метра, се озовава на изолирани острови в Карибския басейн?

Развръзката на този логистичен пъзел придоби по-плътни контури през пролетта на 2023 г. По време на теренни разкопки в Доминиканската република, екип, под ръководството на Джонатан Блок от Природонаучния музей на Флорида, открива 12-милиметров назъбен зъб, но този път в анатомичен контекст с два шийни прешлена. Макар фрагментите да изглеждат скромно, тяхното присъствие в континенталните депозити на острова е доказателство, че не става дума за случайно пренесени от морските течения останки. Числата и седиментният анализ отхвърлят идеята за единичен инцидент. Изглежда себекидите не просто са стигнали до Карибите, но са обитавали тези територии поне 5 милиона години след като техните роднини на Южноамериканския континент са били напълно заменени от други хищни видове.

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