Как 8 процента от човешката ДНК се оказа виролог

/Поглед.инфо/ Половината от човешкия геном съдържа структури, които стандартната биология с десетилетия класифицираше като ненужен биохимичен баласт. Подробният молекулярен и радиовъглероден анализ на мобилните генетични елементи обаче разкрива съвсем различна реалност. Данните сочат, че ключови еволюционни механизми — от структурата на плацентата при бозайниците до протеиновите капсиди в синапсите на главния мозък — не са възникнали чрез бавно натрупване на случайни грешки, а са директно интегрирани вирусни модули. Въпросът не е дали вирусите паразитират върху биосферата, а доколко самата сложна биосфера е физически възможна без тяхната транспортна мрежа.

Архивното гробище в молекулата

Учебникарската концепция за еволюцията обикновено се крепи върху идеята за сляпото, монотонно натрупване на точкови мутации. На хартия това звучи подредено, но при изчисления на математическата вероятност и необходимия ресурс от време системата започва да дава сериозни пробойни. Точковата грешка при копирането на ДНК променя една базова двойка и разчита на строг естествен подбор в продължение на милиони поколения, за да сглоби функционален орган. В реалния свят климатичните промени, палеогеографските катаклизми и чисто физическите лимити на биологичните организми не предоставят такъв времеви лукс.

Анализът на човешкия геном показва, че кодиращите протеини гени — онези, за които класическата генетика говори най-често — заемат под 2 процента от целия молекулярен масив. Около 8 процента са пряка собственост на ендогенни ретровируси (HERVs), интегрирани в репродуктивната линия на нашите предци преди десетки милиони години. Ако добавим техните роднини — транспозоните и повтарящите се последователности, — се оказва, че над половината от информационния ни код е с външен произход.

Десетилетия наред този масив беше етикетиран като „отпадъчна ДНК“. Подобно твърдение е плод на специфична интелектуална мъгла: щом даден механизъм не съвпада с текущата парадигма, той бива обявен за излишен. Биохимичната реалност обаче е прагматична. Поддържането, репликацията и проверката за грешки на огромно количество ненужен биополимерен материал изисква колосален разход на клетъчна енергия (АТФ) и хранителни ресурси. Подборът не консервира баласт в продължение на десетки милиони години, без той да изпълнява конкретна роля.

Днес изследванията на геномната архитектура потвърждават, че тези участъци не са статични вкаменелости. Част от тях продължават да се транскрибират в РНК, други участват в епигенетичния контрол, а при срив в клетъчната регулация се активират и предизвикват автоимунни процеси. Оказва се, че хромозомите ни съдържат не гробище за изгаснали инфекции, а разглобен склад за биохимични резервни части.

Синцитинът и инженерията на плацентата

Ако потърсим физическо доказателство за това генетично пиратство, най-чистият пример е протеинът синцитин. Без този конкретен биохимичен инструмент бозайниците просто не биха могли да съществуват във формата, която познаваме.

При бременност плацентата трябва да изгради плътен, многоядрен клетъчен слой — така наречения синцитиотрофобласт. Неговата функция е строго двойствена: той осигурява преноса на хранителни вещества и кислород от майката към плода, но същевременно блокира имунните клетки на майката, предотвратявайки унищожаването на генетично чуждия ембрион. За да се образува този слой, отделните клетки трябва да стопят външните си мембрани и да се слеят.

Клетъчното сливане е изключително трудно за постигане от нормална животинска клетка поради физико-химичните свойства на липидния двуслой. Организмите нямат собствен оригинален инструмент за това. Синцитинът, който извършва тази операция, е вирусен обвивъчен протеин (env), произлизащ директно от заловен ретровирус. Инструментът, разработен от патогена, за да пробие защитата на клетката-гостоприемник и да се влее в нея, е преформатиран от еволюцията в носеща конструкция на матката.

Твърдението, че това е изолиран случай, се сблъсква с непоколебимите данни на сравнителната геномика. Приматите използват един тип ретровирусен синцитин (Syncytin-1 и Syncytin-2), гризачите — друг, зайцеобразните — трети, а месоядните — четвърти. Отделните линии бозайници независимо една от друга, в различни геоложки епохи, са прихванали съвършено различни ретровируси и са сглобили своите плацентарни структури от техните обвивки.

Превключватели и синаптични капсиди

Захващането на чужд код не спира до изграждането на органи. Ретровирусите са принудени да носят със себе си изключително агресивни регулаторни елементи — така наречените промотори и енхансери, които принуждават клетката да транскрибира техния код с максимална скорост. Когато такъв елемент се вгради в хромозомата и загуби способността си да инфектира, клетката получава готов, високоефективен превключвател, който може да бъде свързан към всеки съседен ген.

Тъкмо така функционира голяма част от регулаторната мрежа в ранния човешки ембрион. На точно определен ранен етап от бластоцистата човешкият организъм масово активира древни ендогенни ретровируси. Това не е патология, а строго разписан хронологичен график. Подобна е ситуацията и с имунния интерферонов отговор: мрежата от гени за защита срещу съвременни патогени е сглобена върху превключватели, оставени от вирусни нападатели преди милиони години.

В невробиологията откриваме още по-екстремен пример. Протеинът Arc, който е критично необходим за пластичността на синапсите и формирането на дългосрочната памет при гръбначните, произлиза от ген на ретротранспозон. Този протеин е запазил способността си да се самосглобява в кухи сферични капсиди, да пакетира собствената си РНК в тях и да ги изпраща извън клетката към съседни неврони. Всяко трайно кодиране на информация в човешкия мозък разчита на физически механизъм, който конструктивно не се различава по нищо от вирусна частица, пътуваща между клетките.