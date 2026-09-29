Неудобните червени аномалии на „Джеймс Уеб“, които разбиват стандартния модел на астрофизиката

/Поглед.инфо/ Данните, публикувани наскоро в The Astrophysical Journal, за пореден път извадиха наяве сериозни пробойни в настоящите теории за формирането на ранната Вселена. Използвайки инфрачервения ресурс на орбиталната обсерватория „Джеймс Уеб“, международен екип от астрофизици засече масивни, изключително сплескани галактически дискове на разстояния, съответстващи на първите стотици милиони години след Големия взрив. Тези структури, наречени в научните среди с прагматичното съкращение UFO (Ultra-red Flattened Objects), са толкова масивни и богати на междузвезден прах, че според стандартните математически модели за гравитационна акреция просто не е имало достатъчно технологично и физическо време за тяхното сглобяване.

Разглеждането на нови сурови астрофизични данни от инфрачервените камери NIRCam и MIRI е уморително занимание, най-вече заради постоянните опити на академичния пиар да опакова теоретичните корабокрушения като „вълнуващи открития“. Този път обаче напрежението сред изследователите не е медийна измислица. Когато орбиталният телескоп „Джеймс Уеб“ бе изстрелян да замести оптичните ограничения на застаряващия „Хъбъл“, стандартният космологичен модел изискваше на ръба на наблюдаемата Вселена да открием малки, аморфни, прото-галактически съсиреци. Трябваше да видим физическия хаос на първичната материя, която едва започва да се организира под въздействието на гравитацията и тъмната материя. Вместо това, след обработката на терабайтите данни, физиката се сблъска със завършени, подредени и колосални спирални структури.

Терминът UFO в случая не е евтин опит за привличане на медийно внимание, а строго технически акроним – Ultra-red Flattened Objects или ултрачервени сплескани обекти. Тяхната „ултрачервеност“ не е просто естетически детайл, а сурова последица от физическите закони на Доплеровия ефект при релативисткото разширяване на пространството. Тъй като фотоните от тези системи са пътували над 12 милиарда години, тяхната вълнова дължина се е разтегнала драстично, избутваща светлината далеч извън видимия за човешкото око спектър – директно в средния и далечния инфрачервен диапазон. Поради тази причина оптичните лещи на „Хъбъл“ буквално са гледали през тях, регистрирайки единствено празнота. „Джеймс Уеб“ обаче разполага със златно огледало с диаметър 6,5 метра и криогенно охлаждани сензори, които успяват да прихванат този слаб термичен и инфрачервен отпечатък.

Основният логистичен проблем за астрономите не е просто откриването на тези галактики, а тяхното съдържание и вътрешна архитектура. Твърди се, че тези системи са абсолютно идентични по маса, диаметър и диск-структура с нашия Млечен път. За да се формира един зрял, тънък и стабилен галактически диск, са необходими милиарди години на гравитационно утаяване, прехвърляне на момент на импулса и хиляди сблъсъци между по-малки структури. Но тук виждаме тези дискове в епоха, когато Вселената е била едва на няколко процента от настоящата си възраст. Времевите рамки просто не се съгласуват. Традиционната компютърна симулация на галактическа еволюция показва, че на такова разстояние гравитацията е имала време да сглоби единствено компактни, заоблени и сравнително плътни сфероиди, а не гигантски сплескани дискове с диаметър десетки хиляди светлинни години.

Вторият фундаментален проблем е въпросът с междузвездния прах. Анализът на спектралните линии показва, че тези галактики са плътно обвити от силикатни и въглеродни микрочастици. В астрофизиката прахът не е просто мръсотия, а високотехнологичен продукт на звездната нуклеосинтеза. Прахът се ражда, когато първите поколения масивни звезди изчерпят ядреното си гориво, взривят се като супернови и изхвърлят тежки елементи – желязо, силиций, въглерод – в междузвездното пространство. В нашия Млечен път този процес е бавен и стабилизиран. В него се образуват средно около три нови звезди годишно, защото газът е сравнително хладен и разреден.