Война за 4 километра дълбочина: Мнима аномалия или геохимичен обрат в Тихия океан

/Поглед.инфо/ Скандалът с т.нар. „тъмен кислород“, уж генериран на 4000 метра дълбочина в Тихия океан без слънчева светлина, придоби нови измерения след официалните предупреждения на научните издания. Твърденията за естествена електролиза, задвижвана от полиметалните нодули в зоната Кларион-Клипъртън, се сблъскват със суровата физика и скептицизма на общността. Анализът разкрива защо спорът за дънните геобатерии е колкото научно, толкова и геополитическо бойно поле.

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Сензацията се препъна във физиката: Защо Nature задейства спирачките

Предупреждението, добавено от редакционния екип на Nature Geoscience към фундаменталната публикация за т.нар. „тъмен кислород“, променя изцяло характера на дискусията. Това все още не е формално оттегляне на научния труд, но в академичните среди подобен ход е ясен сигнал: измерените данни повдигат сериозни съмнения. Изведнъж медийната еуфория от 2024 г. отстъпи място на институционален преглед, провокиран от невъзможността на външни екипи да възпроизведат резултатите.

Ако свалим медийния шум, остава суровата методология. Изследователите отчитат скок в концентрацията на разтворен кислород вътре в херметизирани бентосни камери, спуснати на дъното на Тихия океан. Началните стойности от 185 микромола на литър скачат до над 800 микромола в отделни експериментални контейнери.

Проблемът? Никога досега при измервания на бентосния обмен в райони с полиметални конкреции не е документиран подобен процес. Обичайната биогеохимия показва точно обратното – органичният детрит и микроорганизмите консумират кислород.

Тук не става дума за академична педантичност. В залога са инвестиции за милиарди долари.

Геобатерии или дефектни уплътнения

Хипотезата за естествената електролиза звучи привлекателно за публиката, но се сблъсква с фундаментални термодинамични ограничения. Авторите на първоначалното проучване съобщават за измерени електрически потенциали до 0,95 волта по повърхността на събраните манганово-никелови нодули. Спекулацията, че тези конкреции действат като свързани накъсо „геобатерии“, обаче бързо бе разкритикувана от електрохимиците.

За разцепването на водната молекула ($2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$) е необходима теоретична минимална електродвижеща сила от 1,23 волта при стандартни условия. Дори с каталитични свойства на мангановите оксиди, 0,95 волта са крайно недостатъчни.

Нещо повече — къде е водородът? При електролитично разлагане на водата за всеки мол отделен кислород трябва да се получат два мола молекулен водород. Досега няма официални данни за идентифициране на съответните количества $H_2$ вътре в измервателните камери.

Алтернативното обяснение е далеч по-прозаично и неудобно за авторите. При спускане на дълбочина от 4000 метра, където налягането надхвърля 400 атмосфери, дори минимално микромехурче въздух, уловено в хидравличните системи на ровъра или в клапаните на бентосните инкубатори, може да промени драматично отчитанията на оптичните флуоресцентни сензори (оптоди).

При промяна на вътрешното налягане или разбъркване на дънния седимент, затворената водна маса може да реагира фалшиво. Не е изключено сензорите да са регистрирали просто артефакт от самия метод на измерване.

Кларион-Клипъртън: Тихият океан като геополитическа арена

Зоната Кларион-Клипъртън (CCZ) не е просто хипотетичен научен полигон. Това е подводен масив между Хавай и Мексико, съдържащ по-големи запаси от никел, кобалт и манган от всички известни сухопътни находища взети заедно. Тези метали са критичната суровина за батериите на глобалния енергиен преход.

Международният орган по дъното на океана (ISA) с години забавя приемането на регулаторна рамка за промишлен добив в международни води. Хипотезата за „тъмния кислород“ веднага бе прегърната от екологичните лобита като аргумент за пълна мораториумна забрана върху дънния добив. Твърдението бе следното: ако нодулите произвеждат кислород, тяхното изземване ще унищожи уникална аеробна екосистема на дъното.

Ако обаче ефектът се окаже грешка в инструментариума, аргументите на миннодобивните корпорации ще надделеят. Ето защо споровете за 0,95 волта на дъното на океана са всъщност битка за контрола върху ресурсите на XXI век.