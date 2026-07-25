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За първи път учените откриха атмосфера около планета от земен тип

/Поглед.инфо/ В астрофизичните среди медийната еуфория обикновено трае точно толкова, колкото е необходимо на първичните спектрални данни да преминат през софтуера за изчистване на шума. Новината за откритата атмосфера около скалистата екзопланета LHS 1140 b, публикувана в Science, бе посрещната с обичайните драматични епитети. Когато обаче оголим фактите от пиар обгръщата на научните институции, остава суровата физическа реалност: за първи път регистрираме пряк газово-молекулярен сигнал от скалист обект в така наречената обитаема зона. Това не е просто поредната математическа симулация, а конкретен физически резултат, получен от инфрачервената техника в чилийската пустиня, който поставя сериозни въпроси пред досегашните модели за планетарна еволюция.

Деж. редактор Александра Докова 3749 прочитания
За първи път учените откриха атмосфера около планета от земен тип
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Спектроскопия на 48 светлинни години: Какво всъщност уловиха сензорите в Чили

Когато Джейсън Дитман и неговият екип локализираха за първи път LHS 1140 b през 2017 година, обектът беше просто поредната счетоводна записка в каталозите на транзитните екзопланети. Масата и радиусът показваха твърдо тяло – скалиста структура с плътност, подсказваща възможно желязно-силикатно ядро, обикаляща около слабо червено джудже на едва 48 светлинни години от нас. Проблемът с подобни системи винаги е бил един и същ: звездите от спектрален клас M са известни със своята брутална младост. В продължение на стотици милиони години те бълват ултравиолетови и рентгенови изригвания, които буквално издухват газовите обвивки на всичко, което се върти твърде близо до тях.

Откровено казано, повечето астрофизици бяха готови да заложат, че LHS 1140 b е просто още един оголен космически паваж, стерилизиран от звездната радиация.

Парадигмата обаче се пропука, когато Колин Черубим приложи теоретичен модел за планетарна дегазация, разработен на базата на първични физически принципи. Вместо да разчита на стандартните методи за търсене на водна пара или въглероден диоксид, които често потъват в инструменталните грешки на космическите телескопи, Черубим насочи вниманието си към хелия. Методологията, използвана досега предимно за газови гиганти от типа „горещ Юпитер“, беше приложена върху скалист обект с помощта на високорезолюционния спектрограф WINERED, монтиран на 6,5-метровия телескоп „Магелан Клей“ в обсерваторията Ла Кампана, Чили.

Заснемането на транзита през конкретната нощ даде ясен, недовусмислен absorption сигнал в хелиевата линия. Данните показват, че атмосферата не просто съществува, а в момента губи хелий – газовият сноп бавно изтича в откритото пространство, подобно на процесите, които наблюдаваме в горните слоеве на земната екзосфера.

Оперативна логистика на звездата и термодинамичният баланс

За да разберем защо този сигнал е толкова необичаен, трябва да се върнем към ресурсното състояние на самата звезда. Червеното джудже LHS 1140 е на приблизително 6 милиарда години – обект, преминал през най-агресивната фаза от живота си. Неговата маса е около 18% от слънчевата, а светлинността му е минимална, което принуждава планетата да обикаля на изключително близко разстояние, за да получава достатъчно енергия за поддържане на положителни температури. Орбиталният период на LHS 1140 b е едва 24,7 дни.

Физическият проблем тук е свързан с гравлаг и слънчевия (в случая звездния) вятър. При такова разстояние гравитационните диференциали би трябвало да са затворили планетата в синхронно въртене – едната страна е вечно обърната към звездата, а другата потъва в мрак. Тук теоретиците се сблъскват с вътрешно противоречие:

Ако планетата е задържала хелиева обвивка в продължение на 6 милиарда години, това означава, че първоначалният ѝ газов резервоар е бил значително по-голям от очакваното, или съществува непрекъснат механизъм за подхранване от вътрешността чрез геоложка активност. Числата от плътността на планетата подсказват, че тя може да съдържа до 10-20% вода по маса. Ако този леден компонент се разплисква под тънък газов слой, парниковият ефект би поддържал глобален океан, скрит под плътна обгръщаща мъгла.

Но тук се появява първата сериозна пробойна в оптимистичните хипотези. Хелиевият сигнал потвърждава наличието на атмосфера, но не гарантира нейната пригодно за живот. Хелият е инертен газ. Той не създава биологично полезен химичен цикъл. Ако атмосферата е съставена предимно от леки газове без достатъчно азот, въглероден диоксид или кислород, то LHS 1140 b е просто умален вариант на Нептун с твърдо ядро, а не „втора Земя“.

За разлика от повърхностните анализи в медиите, сериозните изследователи знаят, че между хелиевата обвивка и биосферата има огромна пропаст от неустановени химични променливи. Всеки, който твърди обратното, просто пренебрегва термодинамиката в полза на сензационните заглавия.

Архивното гробище на хипотезите: Защо 6000 открити свята не бяха достатъчни

От потвърждаването на първите екзопланети около пулсара PSR B1257+12 през 1992 г. до днес, астрономията е натрупала огромно количество суха статистика. Над 6000 открити свята, по-голямата част от които са или газирани гиганти, или т.нар. „мини-Нептуни“. Причината за това е чиста наблюдателна селекция: големите планети се откриват лесно, защото спират повече светлина от своите звезди и предизвикват по-силни гравитационни колебания.

Скалистото мнозинство обаче оставаше в сянка. Дори когато космическият телескоп „Кеплер“ и мисията TESS бълваха хиляди кандидати, определянето на атмосфера върху твърда планета се оказваше технически кошмар. Атмосферният слой на Земята, сравнен с нейния радиус, е тънък колкото люспа на ябълка. Да засечеш как звездната светлина преминава през такъв микроскопичен слой на разстояние 48 светлинни години (това са около 450 трилиона километра), изисква безупречна чувствителност на апаратурата и отстраняване на звездния шум.

Методът, използван от Черубим и нейния екип с уреда WINERED, заобикаля част от тези ограничения чрез използване на висока спектрална разделителна способност (High-Resolution Spectroscopy). Вместо просто да измерват спада в общата светлина, те разлагат спектъра на десетки хиляди отделни дължини на вълната. Това позволява доплеровото изместване на самата планета да бъде отделено от линиите на поглъщане на самата звезда.

Резултатът е безспорен като физическо присъствие на хелий, но оставя отворен въпроса за стабилността. Според изчисленията, скоростта на загуба на маса в горната атмосфера на LHS 1140 b е такава, че ако няма постоянно допълване, газовият слой би трябвало да изчезне за няколкостотин милиона години. Тъй като системата е на 6 милиарда години, тук се сблъскваме с явен парадокс. Или сме уловили планетата в много кратък, специфичен период от нейната еволюция, или в дълбочина действат мощни волканични или дегазационни процеси, които захранват атмосферата отвътре.

Тревната реалност на астробиологията: Какво предстои

Текущите данни от спектрографа WINERED са само първият пробив в една стена от неизвестни. Предстоящите наблюдения с космическия телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) и изграждащия се в Чили Изключително голям телескоп (ELT) ще трябва да потвърдят дали в тази атмосфера има следи от по-тежки молекули – вода, метан или въглероден диоксид.

Към момента обаче картината остава сурова: разполагаме с една студена, тежка скалиста топка, обикаляща около гаснещо червено джудже, обгърната от оредяваща хелиева обвивка. Всичко останало – цветните илюстрации с океани, облаци и потенциален живот – са просто маркетингов шум, предназначен за привличане на финансиране към следващите поколение научни грантове. Науката на терен работи с фотони, милиелектроноволти и спектрални абсорбции, а те за момента казват само едно: атмосфери върху скалисти светове около червени джуджета могат да оцелеят. Всичко останало предстои да бъде доказано или отхвърлено в архивите.

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