Замъкът Акасака през 1331 г.: Когато 500 самураи срутват стена върху армията на шогуна

Превъзходство на хартия и реалност на терена
Когато император Го-Дайго прави поредния си опит да разбие политическия монопол на клана Ходжо и режима в Камакура, войските на шогуна реагират с пълния си логистичен ресурс. Средновековните летописи като "Тайхейки" обичат да раздуват числата до стотици хиляди, но реалните архивни данни и физическият капацитет на района сочат далеч по-скромни, макар и пак смазващи мащаби. Шогунатът мобилизира вероятно между 20 000 и 30 000 воини, докато вътре в дървената палисада на Акасака Кусуноки Масашиге разполага с приблизително 200 самураи, подкрепени от още около 300 конници под командването на брат му Шичиро, скрити в близките гъсти масиви.
Проблемът на всеки обсаждащ командир от тази епоха не е просто щурмът, а изхранването на подобно струпване на хора и коне. Разположен на периметър между 110 и 200 метра, Акасака не може да побере голям гарнизон. Масашиге знае това перфектно. Неговата цел никога не е била сдържане на фронта до безкрайност, а максимално изтощаване на вражеския авангард и спечелване на време за бунтовните центрове в останалата част от страната.
Инженерният капан: Фалшивата стена и физиката на срутването
Първоначалният сблъсък на авангарда показва пропуските в разузнаването на шогуната. Изненадващият излаз на братята Кусуноки разпилява предните редици, но истинският физически капан е подготвен върху самата линия на укреплението. Японските замъци от този ранен период не са каменните цитадели с масивни фундаменти, известни от периода Сенгоку, а дървени палисади, изградени от дебели греди и земни насипи.
Масашиге конструира допълнителен външен дървен щит, закачен директно към основната стена посредством дебели конопени въжета. Нападателите, напредващи под прикритието на импровизирани дървени щитове и атакуващи с щурмови стълби, остават с впечатлението, че са достигнали основния отбранителен периметър. В момента, в който тежестта на десетки щурмуващи войници натоварва конструкцията, защитниците просто прерязват въжетата. Гравитацията и огромната маса на дървените греди вършат останалото, смазвайки първата вълна. За следващите по склона са подготвени тежки трупи и камъни – класически, но брутално ефективен метод за дезорганизация на пехота върху стръмен терен.