/Поглед.инфо/ По детско стихотворение на С.В.Михалков
Рус.ез.
Зеленский на лавочке сидел -
В рот бандеровцам глядел,
Байден пел,
Макрон молчал,
Джонсон головой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Псаки села на заборе,
Шольц забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Байден
Просто так:
— У меня есть Украина!
А у вас?
— У меня Лиз Трасс — дубина!
А у вас?
— А у нас сегодня Путин
Отобрал вчера Донбасс,
И Бандеру там не любят,
Говорят что пид@р@с!
— А у нас в квартире газ!
А у вас?
— Нам Путин газа не даёт…
Вот…
— А из нашего окна
площадь Красная видна!
А из вашего окошка
Видно только Крым, немножко.
— Мы гуляли по Европе,
Крым хотели захватить!
Путин надавал по попе,
Очень больно… мать етить.
— Дело было при Обаме,
Он Барака слал по маме!
— А у нас огонь погас -
Подорожал в Европе газ.
Это раз!
Переходим на дрова.
Это два!
Ну а в третьих, Путин Вова
Нас послал куда-то снова!
Как туда дойти не знаем,
Головой сидим качаем.
Из Кремля ответил Вова:
— Ну послал, и что такого!
Вы же, словно тараканы,
Лезете в чужие страны.
Сербы, Ливия, Ирак!
Надоели! Мать вас…так…
Русофобией достали.
Мы на место вас поставим.
Это раз!
Газ не нужен за рубли?
Дуйте греться на Бали.
Если ж вам нужны дрова -
Всех в Сибирь…
И это два!
Очень я сказать вам рад
Что в России есть «Сармат»!
Зеля, сопли подотри…
Это три!
Дело было вечером,
делать было нечего.
Байден тихо слёзы лил,
Джонсон с горя виски пил,
Псаки что-то бормотала,
А Зеленский нюхал сало...
Шольц, слезая с чердака,
Оцарапал в кровь бока!
А Макрон наморщил лоб,
выглядеть умнее чтоб…
Дело было вечером,
делать было нечего!..
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