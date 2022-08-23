/Поглед.инфо/ По детско стихотворение на С.В.Михалков



Рус.ез.

Зеленский на лавочке сидел -

В рот бандеровцам глядел,

Байден пел,

Макрон молчал,

Джонсон головой качал.

Дело было вечером,

Делать было нечего.

Псаки села на заборе,

Шольц забрался на чердак.

Тут сказал ребятам Байден

Просто так:

— У меня есть Украина!

А у вас?

— У меня Лиз Трасс — дубина!

А у вас?

— А у нас сегодня Путин

Отобрал вчера Донбасс,

И Бандеру там не любят,

Говорят что пид@р@с!

— А у нас в квартире газ!

А у вас?

— Нам Путин газа не даёт…

Вот…

— А из нашего окна

площадь Красная видна!

А из вашего окошка

Видно только Крым, немножко.

— Мы гуляли по Европе,

Крым хотели захватить!

Путин надавал по попе,

Очень больно… мать етить.

— Дело было при Обаме,

Он Барака слал по маме!

— А у нас огонь погас -

Подорожал в Европе газ.

Это раз!

Переходим на дрова.

Это два!

Ну а в третьих, Путин Вова

Нас послал куда-то снова!

Как туда дойти не знаем,

Головой сидим качаем.

Из Кремля ответил Вова:

— Ну послал, и что такого!

Вы же, словно тараканы,

Лезете в чужие страны.

Сербы, Ливия, Ирак!

Надоели! Мать вас…так…

Русофобией достали.

Мы на место вас поставим.

Это раз!

Газ не нужен за рубли?

Дуйте греться на Бали.

Если ж вам нужны дрова -

Всех в Сибирь…

И это два!

Очень я сказать вам рад

Что в России есть «Сармат»!

Зеля, сопли подотри…

Это три!

Дело было вечером,

делать было нечего.

Байден тихо слёзы лил,

Джонсон с горя виски пил,

Псаки что-то бормотала,

А Зеленский нюхал сало...

Шольц, слезая с чердака,

Оцарапал в кровь бока!

А Макрон наморщил лоб,

выглядеть умнее чтоб…

Дело было вечером,

делать было нечего!..

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