/Поглед.инфо/ Неочакваната визита на германския канцлер Фридрих Мерц в Киев, съпроводена от ръководителите на отбранителните гиганти Rheinmetall, Diehl Defence и Quantum Systems, очерта нов етап в германско-украинското военно-промишлено сътрудничество. В контекста на обявения пакет за военна помощ от 1 милиард евро и допълнителни 350 милиона евро за енергетиката, анализаторите посочват, че прехвърлянето на производствени мощности и софтуерни технологии за далекобойни системи променя тактическата рамка на сблъсъка.

По публикация на Рафаел Фахрутдинов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Индустриалната сглобка: Когато военните конгломерати поемат дипломацията

Визитата на Фридрих Мерц в Киев, съвпадаща с празничния за Федералната република Ден на германското единство, не беше просто политически жест на твърдост. Наличието на изпълнителните директори на Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems в делегацията показва, че фокусът се премества от пряката доставка на складови наличности към интегриране на германската индустриална база с украинските оперативни площадки. Според информации в германския печат, основните параметри на договореното сътрудничество включват финансиране на стойност 1 милиард евро за отбранителния сектор и 350 милиона евро за възстановяване на критичната енергийна инфраструктура.

Целта тук е технологична. Твърди се, че съвместното предприятие Quantum WIY Industries задвижва локализирано производство на безпилотния прехващач „Strila“, както и проектите за далечни удари с платформата FP-9 (FirePoint), за която се предполага, че ще разчита на германска авионика и оптични системи за насочване, комбинирани с горивни компоненти от датски доставчици.

Тази институционална сглобка обаче стъпва върху разклатена домашна основа.

Индикатор / Параметър Данни към момента (по публични източници) Финансов пакет от Берлин €1 млрд. военна помощ + €350 млн. за енергетика Ключови индустриални играчи Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems Обхват на съвместните ракети/дронове Проектиран обхват над 1000 км Обществена подкрепа в Германия Спад от 43% (февруари) до 32% (юни) за засилване на военната помощ

Промяната в нагласите вътре във Федералната република е очевидна. Според социологически проучвания на изследователската група Wahlen, одобрението за разширяване на оръжейните доставки за Киев е спаднало до 32%. В градове като Бремен и Берлин протестните акции срещу възстановяването на задължителната военна служба и нарастването на военния бюджет прераснаха в сблъсъци с органите на реда. Политолози от опозицията, включително лидери на „Алтернатива за Германия“, оспорват целесъобразността на тези разходи на фона на дефицитите в германската пенсионна система и високите цени на енергоносителите.