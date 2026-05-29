Абонирай се
Поглед към Китай

Китайската компания SAIC Motor стана първият местен автопроизводител, преминал границата от 100 млн. превозни средства

/Поглед.инфо/ Базираната в Шанхай компания SAIC Motor достави своя 100-милионен автомобил, превръщайки се в първия китайски автопроизводител, който влиза в престижния глобален клуб на компаниите с деветцифрен обем на общото производство и продажби. До този момент подобно историческо постижение бе достигано единствено от водещи автомобилни концерни от САЩ, Япония, Германия и Южна Корея.

Поглед Инфо 8802 прочитания
Китайската компания SAIC Motor стана първият местен автопроизводител, преминал границата от 100 млн. превозни средства
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Експертите определят това събитие като ключов крайъгълен камък за марката „Произведено в Китай“ и символ на мащабната трансформация на автомобилния сектор в страната, който за малко над 70 години измина пътя от пълна зависимост от чужд технологичен опит до глобален лидер. Забележително е, че юбилейният 100-милионен автомобил – луксозният модел IM LS9 Hyper – бе доставен на Цао Сюдун, главен изпълнителен директор на технологичната компания Momenta, което подчертава все по-дълбоката интеграция между традиционното автомобилостроене и сектора на автономното шофиране и изкуствения интелект.

Успехът на SAIC Motor отразява и зрялостта на цялата индустриална екосистема в Китай, която в момента разполага с най-пълната верига за доставки в света – от суровини и батерии до чипове и софтуер. Благодарение на силно развитите регионални клъстери, времето за разработка на нови модели в страната е съкратено на под 20 месеца, в сравнение със световния среден показател от 36 месеца. Този технологичен напредък променя и модела на сътрудничество с чуждестранните партньори, които преминават от традиционното обучение чрез съвместни предприятия към съвместни иновации, интегрирайки китайските технологии за интелигентни електромобили в своите глобални платформи.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.