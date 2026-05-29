Китайските превозни средства с нови енергийни източници ускоряват развитието си в чужбина

/Поглед.инфо/ Китайските превозни средства с нови енергийни източници (NEV) ускоряват глобалната си експанзия, а присъствието им на международните пазари вече преминава отвъд износа. Все повече китайски компании не само продават автомобили в чужбина, но и изграждат производствени бази, центрове за развойна дейност и локални вериги за доставки, превръщайки „произведено в Китай“ в част от световната автомобилна индустрия.

Данни на Китайската асоциация за търговия с автомобили (China Passenger Car Association; CPCA), показват, че през април износът на леки автомобили с нови енергийни източници е достигнал 406 000 броя, което е ръст от 111,8% на годишна база. Генералният секретар на CPCA Цуй Дуншу посочи, че износът на автомобили през април е бил силен, като особено впечатляващ е износът на превозни средства с нови енергийни източници. През април делът на износа им спрямо общия на леки автомобили надхвърли за първи път 50%, достигайки 52,7%, което представлява изключително силен растеж.

Гун Мин, ръководител на изследванията в областта на автомобилната индустрия в UBS за Китай, заяви, че от началото на годината износът на китайски автомобили продължава да надминава пазарните очаквания. След като САЩ отмениха субсидията от 7500 долара за електрически превозни средства в края на септември миналата година, някои западни водещи автомобилни производители пренасочиха стратегическите си приоритети и отново заложиха на автомобилите с двигатели с вътрешно горене. От март тази година цените на международния петрол продължават да са високи, което директно покачва разходите за гориво и от своя страна стимулира глобалното желание на потребителите да купуват електрически превозни средства, създавайки благоприятна пазарна среда за износа на китайски NEV.

Гун Мин допълни, че в момента нивото на проникване на новите енергийни превозни средства в Китай надхвърля 60%, което е много по-високо от това в чужбина. Износът на китайски превозни средства с нови енергийни източници не само отговаря на нуждите на собственото развитие на Китай, но и помага на други региони из целия свят да ускорят своята трансформация към електрификация. Всичко това подпомага различните държави да постигнат целите си за енергийна независимост и контрол върху енергийната си зелена трансформация.

В момента задграничните пазари се превръщат във важен двигател за растежа на китайските автомобилни компании. Данните показват, че през 2025 г. износът на Changan Automobile е достигнал 637 000 броя, което е ръст от 19% на годишна база и представлява над 20% от общите ѝ годишни продажби. Най-новите данни на GAC Group пък показват, че през април тази година крайните продажби на компанията на пазарите в Хонконг, Малайзия, Индонезия, Уругвай, Колумбия и други са отбелязали значителен ръст на годишна база. GAC разкри още, че през 2026 г. си поставя за цел задграничните продажби да достигнат 250 000 броя, а до 2030 г. се стреми към годишен обем от 1 милион броя.

Начинът, по който китайските превозни средства с нови енергийни източници навлизат на чуждите пазари, също се променя. Китайските автомобилни компании все по-активно ускоряват локалното производство зад граница, като през 2026 г. изграждането на нови фабрики в различни държави продължава с бързи темпове. Редица проекти вече отбелязват нов напредък, а местният производствен капацитет и веригите за доставки постепенно се разширяват и укрепват.

Например BYD води преговори с европейски автомобилни производители като Stellantis за придобиване или поемане на неизползвани фабрики за локално производство на електрически превозни средства. През март тази година бразилският завод на Changan Automobile започна производство. Към момента Changan разполага със 76 фабрики в световен мащаб, като задграничното присъствие на компанията все повече оформя регионално взаимно допълване и глобална координация.

От друга страна, цялата индустриална верига се насочва към чужбина, като технологичният трансфер се превръща в нова конкурентна сила. Особено показателен е примерът с Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL). Нейният съвместен завод със Stellantis в Испания за производство на литиево-железо-фосфатни батерии се планира да бъде пуснат в експлоатация в края на тази година, което ще подпомогне подобряването на индустриалната верига за превозни средства с нови енергийни източници в Европа. Наскоро CATL сключи споразумение с турската автомобилна марка Togg за масово производство на шасито Tiangong (Panshi), което ще внесе конкурентни предимства на местния пазар.

От износ на автомобили към изграждане на фабрики, технологии и цели индустриални вериги зад граница – глобалното развитие на китайските автомобилни компании навлиза в нов етап. Според Гун Мин международната експанзия на китайската автомобилна индустрия вече преминава от етап 1.0 към етап 2.0. Все по-важно място заема локалното производство, а изграждането на глобална индустриална система се превръща в ключова стъпка за дългосрочното присъствие на китайските компании на световния пазар.