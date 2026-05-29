Поглед към Китай

Нова стъпка към лунна база: Китай тества влакна от лунна почва в космоса

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи успешно произведоха влакна от лунна почва, които вече са изпратени на космическата станция „Тиенгун“ на борда на товарния кораб „Тиенджоу-10“. Предстои експерименталните образци да бъдат разположени на външна изследователска платформа в открития космос. Там те ще бъдат тествани в условия на висок вакуум, интензивна радиация и резки температурни колебания, за да се провери устойчивостта им на екстремната космическа среда.

Иновативният материал е разработен от екип от Факултета по материалознание и инженерство към шанхайския университет „Дунхуа“. Учените са успели да разтопят лунния грунт и да го изтеглят във фини нишки. По своя химичен и минерален състав лунната почва е близка до базалта, чиито влакна вече се използват широко във високотехнологичното производство. Докато синтезирането на изкуствен аналог на почвата не е трудно, основното предизвикателство пред екипа е било пресъздаването на самата лунна среда на Земята.

За целта изследователите разработват материали за екстремни среди още от 2016 г., като конструират и уникално предящо устройство, симулиращо вакуума и микрогравитацията на Луната. След като през 2020 г. мисията „Чан'ъ-5“ достави реални проби от естествения ни спътник, учените използваха едва 0,5 грама от тях, за да изтеглят влакно с дължина около три метра и дебелина на човешки косъм.

Разработката има ключово значение за бъдещото усвояване на космоса, тъй като огромните разходи за транспорт между Земята и Луната налагат строителството на лунни бази да става с ресурси на място. Според авторите на проекта лунните влакна могат да се вплетат в гъвкави структурни материали, които да послужат като „арматура“ за укрепване на лунния бетон. Към момента технологията е на етап фундаментална проверка, а практическото ѝ внедряване предстои в дългосрочен план.

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

