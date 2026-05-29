Нова стъпка към лунна база: Китай тества влакна от лунна почва в космоса

/Поглед.инфо/ Китайски изследователи успешно произведоха влакна от лунна почва, които вече са изпратени на космическата станция „Тиенгун“ на борда на товарния кораб „Тиенджоу-10“. Предстои експерименталните образци да бъдат разположени на външна изследователска платформа в открития космос. Там те ще бъдат тествани в условия на висок вакуум, интензивна радиация и резки температурни колебания, за да се провери устойчивостта им на екстремната космическа среда.

Иновативният материал е разработен от екип от Факултета по материалознание и инженерство към шанхайския университет „Дунхуа“. Учените са успели да разтопят лунния грунт и да го изтеглят във фини нишки. По своя химичен и минерален състав лунната почва е близка до базалта, чиито влакна вече се използват широко във високотехнологичното производство. Докато синтезирането на изкуствен аналог на почвата не е трудно, основното предизвикателство пред екипа е било пресъздаването на самата лунна среда на Земята.

За целта изследователите разработват материали за екстремни среди още от 2016 г., като конструират и уникално предящо устройство, симулиращо вакуума и микрогравитацията на Луната. След като през 2020 г. мисията „Чан'ъ-5“ достави реални проби от естествения ни спътник, учените използваха едва 0,5 грама от тях, за да изтеглят влакно с дължина около три метра и дебелина на човешки косъм.

Разработката има ключово значение за бъдещото усвояване на космоса, тъй като огромните разходи за транспорт между Земята и Луната налагат строителството на лунни бази да става с ресурси на място. Според авторите на проекта лунните влакна могат да се вплетат в гъвкави структурни материали, които да послужат като „арматура“ за укрепване на лунния бетон. Към момента технологията е на етап фундаментална проверка, а практическото ѝ внедряване предстои в дългосрочен план.