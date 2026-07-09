Колко време ще отнеме, докато роботи с физическо тяло навлязат в домовете ни?

/Поглед.инфо/ През август 2025 г. Държавният съвет на Китай публикува „Становище относно задълбоченото изпълнение на инициативата „Изкуствен интелект +“, с което бяха определени етапните цели за развитието на тази национална стратегия. Същевременно, в доклад на правителствения Изследователски център за развитието се прогнозира, че до 2035 г. пазарът на т.нар. „въплътена интелигентност“ (роботи с физическо тяло) може да надхвърли 1 трилион юана, а в периода на 15-ата петилетка (2026-2030) индустрията да нарасне от десетки до стотици милиарди юани. Паралелно с това подобряването на жизнения стандарт на населението води до рязко нарастващо търсене в домашната среда, което ускорява тенденцията уредите да стават все по-интелигентни, а роботите – все по-близки до домакинските уреди.

На изложението за домакински уреди и потребителска електроника AWE 2026 традиционните производители все по-активно навлизат в областта на роботиката, като придават на устройствата „интелигентност“ и „физически способности“. Haier Smart Home представи серията домашни сервизни роботи „Хайуа“, предназначени за почистване, компания и домакински задачи. Robotът за почистване G-Rover на Rokid беше показан за първи път в страната, като въвежда система с колела и крака, която преодолява ограниченията на традиционните прахосмукачки-роботи. Второто поколение робот-прахосмукачка с бионична ръка на Dreame Technology е насочено към дълбоко почистване на труднодостъпни и ниски пространства благодарение на висока подвижност и адаптивност. Роботът MOVA Z70 Pro използва бионични колела и крака и може да преодолява препятствия до 9 см. Hisense представи и първия си комерсиален хуманоиден робот Harley, предназначен за посрещане на клиенти и асистенция при продажби в търговски обекти.

За разлика от производителите на домакински уреди, специализираните компании за въплътена интелигентност се фокусират повече върху сценарии като компания, взаимодействие и забавление. Роботите на Unitree Robotics демонстрираха сложни движения като катерене по наклони, преодоляване на препятствия и бойни маневри. Роботът-куче на Magic Atom привлече голям интерес с подобрената си моторика и интерактивност. Новият колаборативен робот N1 („Сяо Ън“) на Lexiang Technology заема едва 0,2 кв. м и е предназначен за работа в зони като кухненски плотове и барове – типични пространства с честа домашна употреба.

В момента технологичните подходи при роботите с физическо тяло се разделят основно на три направления: системи, фокусирани върху „тяло + мозък“, върху „тяло + малък мозък“ и върху пълна интеграция на „тяло + малък мозък + голям мозък“. „Тялото“ представлява хардуерната основа на робота. „Малкият мозък“ отговаря за движение, баланс и координация, тоест способността за физическа маневреност и изпълнение на сложни действия. „Големият мозък“ е свързан с вземането на решения и е ключът към автономната интелигентност, която в бъдеще би позволила на роботите да изпълняват задачи самостоятелно, в по-голяма степен подобно на хората.

Към момента Китай има силни позиции в областите „тяло“ и „малък мозък“ благодарение на мощната си индустриална база, развита хардуерна екосистема и стабилни вериги за доставки. В същото време в сферата на „големия мозък“ – тоест при вземането на сложни решения и високо ниво на автономност – все още има значително пространство за развитие.

Въпреки положителната динамика в сектора, навлизането на въплътени интелигентни роботи в домакинствата остава предизвикателство. Според експерти индустрията все още е в етап на натрупване на данни и развитие на модели, а прогнозите за времето до масово домашно приложение варират – от около 5 до 10 години или дори повече, в зависимост от темпа на технологичния напредък и комерсиализацията.