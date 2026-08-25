Над 98% от телефоните в Китай поддържат „Бейдоу“

/Поглед.инфо/ Министерството на промишлеността и информационните технологии съобщи, че е постигнат значителен напредък в използването на навигационната спътникова система „Бейдоу“ в потребителския сектор.

През първата половина на 2026 г. общият обем на доставките на мобилни телефони на китайския пазар е достигнал 133 милиона броя, като над 98% от тях поддържат позициониране чрез „Бейдоу“.

До края на първата половина на годината над 14 милиона споделени велосипеда и други двуколесни превозни средства са били оборудвани с функция за самостоятелно позициониране чрез „Бейдоу“, което представлява над 90% от всички такива превозни средства на китайския пазар.

Навигационната спътникова система „Бейдоу“ е важна част от националната космическа информационна инфраструктура на Китай.

На проведената на 24 август от Министерството на промишлеността и информационните технологии кръгла маса с представители на медиите, посветена на широкото приложение на „Бейдоу“, заместник-директорът на отдела за електронна информация Шъ Хуейкан заяви, че през последните години Китай последователно разширява приложението на „Бейдоу“ в потребителския сектор, промишленото производство и интегрирането му с нови технологии и иновации. По думите му използването на системата в широк мащаб вече дава първите резултати.