Броят на зарядните точки за електромобили в Китай достигна 23,68 млн.

/Поглед.инфо/ Китайската инфраструктура за зареждане на електромобили продължава да се разширява с бързи темпове, като общият брой на зарядните точки е достигнал 23,68 милиона към края на юли 2026 г. Това представлява увеличение с 41,9% на годишна база, съобщиха от Националната енергийна администрация.

От тях 5,099 милиона са обществено достъпни зарядни точки, което е с 21,3% повече спрямо година по-рано. Броят на частните е достигнал 18,58 милиона в края на юли, отбелязвайки годишен ръст от 48,8%.

Данните от националната платформа за мониторинг и обслужване на зарядната инфраструктура показват продължаващото разширяване на мрежата за зареждане на електромобили в Китай на фона на рязкото увеличаване на продажбите на електромобили, които през юли за първи път са надхвърлили 60% от общите продажби на нови автомобили за един месец.

През октомври 2025 г. правителството одобри тригодишен план за действие за подобряване на инфраструктурата за зареждане на електромобили. Целта е до края на 2027 г. в страната да бъде изградена мрежа от 28 милиона зарядни точки, като общият капацитет на обществената зарядна инфраструктура надхвърли 300 милиона киловата.

Съгласно план за действие за достигане на пик на въглеродните емисии през периода през периода 2026-2030 г. Китай си поставя за цел електрическите и хибридните коли да съставляват 30% от общия автомобилен парк на страната.