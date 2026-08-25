Едно дарение, 50 000 дървета и приятелство без граници

През 1999 г. Саколски, който по това време е учител в Китай, бил впечатлен от усилията на Ин Юджън за борба с опустиняването и залесяване в пустинята Му Ус. Той събрал 5000 долара, за да ѝ помогне в тази дейност. Днес фиданките, закупени с дарението, са дали началото на над 50 000 дървета.
През май тази година Ин Юджън публикува видео, в което търсеше своя стар приятел, и така успя да го открие след години без контакт. Историята на двамата се превърна в пример за приятелските връзки между хората в Китай и САЩ.
Отношенията между държавите в крайна сметка се изграждат и чрез връзките между техните народи. Историята на Ин Юджън и Саколски показва как един малък жест отпреди повече от две десетилетия може да остави трайна следа.
Според проучване на американския изследователски център „Пю“, публикувано през април, делът на американците с положително отношение към Китай се е увеличил почти двойно за последните три години. Истории като тази на Ин Юджън и Саколски показват значението на човешките контакти и взаимното уважение за отношенията между Китай и САЩ.