/Поглед.инфо/ На 23 август на международното летище „Едзин Хоро“ в Ордос американецът Роналд Саколски и китайката Ин Юджън се срещнаха отново след повече от 20 години. Двамата се прегърнаха и просълзиха, а тяхната среща бързо привлече вниманието в социалните мрежи. Потребители от Китай и САЩ я определиха като пример за взаимна доброта и благодарност и посочиха, че светът има нужда от повече такива истории.

През 1999 г. Саколски, който по това време е учител в Китай, бил впечатлен от усилията на Ин Юджън за борба с опустиняването и залесяване в пустинята Му Ус. Той събрал 5000 долара, за да ѝ помогне в тази дейност. Днес фиданките, закупени с дарението, са дали началото на над 50 000 дървета.

През май тази година Ин Юджън публикува видео, в което търсеше своя стар приятел, и така успя да го открие след години без контакт. Историята на двамата се превърна в пример за приятелските връзки между хората в Китай и САЩ.

Отношенията между държавите в крайна сметка се изграждат и чрез връзките между техните народи. Историята на Ин Юджън и Саколски показва как един малък жест отпреди повече от две десетилетия може да остави трайна следа.

Според проучване на американския изследователски център „Пю“, публикувано през април, делът на американците с положително отношение към Китай се е увеличил почти двойно за последните три години. Истории като тази на Ин Юджън и Саколски показват значението на човешките контакти и взаимното уважение за отношенията между Китай и САЩ.