Сътрудничеството по инициативата „Един пояс, един път“ се разширява в областите на високите технологии и зелената енергия

/Поглед.инфо/ По време на редовната си пресконференция днес, говорителят на Държавната комисия за развитие и реформи Дзян И заяви, че през първата половина на тази година инвестиционното сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“ продължава да се разширява в областите на високите технологии и зелената енергия.

Дзян И обясни, че по отношение на търговското сътрудничество общият обем на вноса и износа на стоки с държавите-партньори е достигнал 12,97 трилиона юана, което е ръст от 14,8% на годишна база и представлява 50,9% от общия външнотърговски оборот. Инвестиционното сътрудничество по „Един пояс, един път“ продължава да се разширява в областите на високите технологии и зелената енергия. По отношение на свързаността, участъкът на железопътната линия Унгария-Сърбия в Унгария е открит за товарни превози, а цялата жп линия Китай-Киргизстан-Узбекистан е пусната в експлоатация. Китайско-европейските влакове продължават да се развиват стабилно, като през първата половина на годината са били обслужени 11 186 влака, което е ръст от 20,2% на годишна база.