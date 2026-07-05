/Пглед.инфо/ В университета Цинхуа в Пекин стартира международен лагер за космическо изкуство и дизайн, който предлага на млади студенти от цял свят платформа за изследване на пресечната точка между изкуството и аерокосмическите технологии, съобщи Китайската национална космическа администрация (CNSA).

Лагерът събра над 120 млади студенти от повече от 20 държави и региони. В него се включват шест състезателни категории - космическа визия, жилищни условия в дълбокия космос, творчески полезни товари, ежедневен живот извън Земята, космически изчисления и въплътена интелигентност, както и космическа мода и еволюция на взаимоотношенията човек-машина.

Категорията „Жилищни условия в дълбокия космос“ се фокусира върху проектирането на бъдещи жилищни среди за екстремни места като Луната и Марс, а направлението „Ежедневен живот извън Земята“ се фокусира върху аспекти от ежедневието като хранене, личен живот, хигиена, биологични ритми, емоционални и социални взаимодействия, както и отдих и развлечения.

През следващите две седмици студентите ще се присъединят към преподаватели от институции за изкуство и дизайн в страната и чужбина, както и към експерти и учени в областта на аерокосмическите науки, в рамките на една интердисциплинарна практика.