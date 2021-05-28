/Поглед.инфо/ Бойко Рашков ще подаде сигнал до прокуратурата за извършени престъпления от бившия премиер Бойко Борисов. Това ще се случи до края на следващата седмица.

Това стана известно от самия вицепремиер Бойко Рашков в ефира на "ЕвроДикоФ".

“Бойко Рашков заяви пред мен, че Борисов заплашил бизнесмен, че близките му може да ядат неговото месо, без да разберат”, каза в предаването “Делници” Сашо Диков, споделяйки детайли от интервюто му със служебния вътрешен министър Бойко Рашков.

Рашков получил този сигнал в кабинета си днес и смята да го подаде в прокуратурата, като служебният министър бил втрещен.

ВИДЕО: https://www.facebook.com/eurodikoff/videos/808086426559625

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