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21 грама и други лабораторни грешки: Анатомия на историческите илюзии за душата

/Поглед.инфо/ Спирането на помпената функция на миокарда никога не е било моментен акт, макар че съдебната медицина от миналия век обичаше да го вписва така в протоколите. В съвременните реанимационни отделения смъртта е разтеглена във времето верига от исхемични събития, клетъчен колапс и несигурни електрически проявления. Докато клиничните дефиниции разчитат на отсъствието на пулс и зенични рефлекси, неврофизиологичните монитори отчитат съвсем друга картина. Като изследовател, прекарал десетилетия в прелистване на лабораторни дневници и епикризи, не виждам тук никакво мистично прозрение, а сурова метаболитна драма, при която кислородният глад принуждава невронните мрежи да освобождават целия си наличен потенциал в един последен, неуправляем генерален разряд.

Деж. редактор - Александра Докова 4312 прочитания
21 грама и други лабораторни грешки: Анатомия на историческите илюзии за душата
ИИ генерирана
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Исхемичният каскаден процес и илюзията за мигновения край

Практиката в интензивните отделения отдавна разби представата за рязкото превключване между живота и пълната липса на биологична активност. Когато д-р Сам Парния от Нюйоркския университет публикува своите наблюдения над стотици пациенти в състояние на реанимация, той просто систематизира това, което патоанатомите знаят отдавна: тъканите умират с различна скорост, определяна единствено от тяхната аноксична толерантност. Централната нервна система е първата, която изпитва критичен дефицит на аденозинтрифосфат. Без поток на оксигенирана кръв клетъчните помпи спират, калият напуска невроните, а калцият ги нахлува в количества, които отключват автолитични ензими.

През 2013 г. екипът на Йенс Драйер от берлинската болница „Шарите“ успя да запечата на ЕЕГ т.нар. „терминална деполаризация“ – силна вълна от електрически разряд, преминаваща през мозъчната кора 2 до 5 минути след пълното спиране на съдовата перфузия. Това не е знак за метафизично откровение, а чисто физиологичен срив: транферът на йони през клетъчните мембрани губи потенциала си и цялата система се разрежда наведнъж. Това е конвулсия на умиращата материя, а не организиран мисловен процес.

Отделно от това, клиничните данни от проучването AWARENESS II от 2023 г., обхващащо 567 пациенти в 25 лечебни заведения, показват, че дори при продължителна кардиопулмонална реанимация около 40% от субектите запазват епизодични ЕЕГ модели, близки до алфа и гама ритмите. Тези данни често се интерпретират погрешно. От гледна точка на физиологията, това показва единствено, че компресиите на гръдния кош успяват да поддържат минимално налягане, достатично за частично захранване на отделни подкорови структури.

Спектрометрия на халюцинацията: Епифиза, ДМТ и REM-интрузия

Преживяванията, описвани от оцелелите след срив на циркулацията – от светлинни тунели до визуализация на собствен интервенционен екип – намират своето обяснение в пределната биохимия на мозъка. Хипотезата на Рик Страсман за ендогенния диметилтриптамин (ДМТ) дълго време бе отхвърляна поради липса на количествени измервания в човешкия мозък. Но когато през 2019 г. в Университета в Мичиган бе регистриран пик на ДМТ в зрителната кора на плъхове по време на провокиран кардиален арест, стана ясно, че при внезапна липса на кислород епифизата и свързаните с нея пътища изхвърлят масивни количества невротрансмитери в опит да поддържат пластичността.

От своя страна неврологът Кевин Нелсън от Университета на Кентъки отдавна доказа, че състояние на екстремен стрес и хипотония лесно отключва феномена REM-интрузия. При това състояние елементи от REM съня – като мускулна атоничност и реалистични визуални изображения – нахлуват в будното съзнание или в етапите на неговото угасване. Сривът на периферното зрение, причинен от намаляващото вътреочно налягане и липсата на кислород в ретината, естествено стеснява визуалното поле до централен светъл дефект. Ето ви го „тунела“ – без да се налага да намесваме задгробни светове.

Не липсват и противоречия. Петер Фенуик настоява, че съществуват записи, при които кората е напълно изоелектрична (плоска линия на ЕЕГ), а субектът по-късно докладва структурирани спомени. Но тук изследователите често изпадат в методологична капан: невъзможността на стандартните повърхностни ЕЕГ електроди да отчетат дълбока хипокампална или амигдаларна активност не означава, че мозъкът е бил напълно „изключен“. Паметта за събитието може да се е формирала в секундите на отрезвяване и реанимация, а не в периода на пълно спиране на кръвотока.

Още по-любопитни са опитите за обяснение през квантовата механика, предложени от Роджър Пенроуз и Стюарт Хамероф чрез техния модел Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR). Според тях съзнанието се изчислява в микротубулите на цитоскелета на невроните. Когато биологичната структура се разруши, квантовата информация уж не се губи, а се разсейва в средата. За всеки лабораторен физик обаче тази хипотеза страда от ключов дефект: при телесна температура от 37 градуса по Целзий термодинамичният шум е толкова висок, че квантовата декохеренция настъпва за фемтосекунди. Мозъкът е твърде топъл и твърде „мокър“, за да работи като квантов компютър.

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