Когато теренът не струва нищо, а пропорцията е всичко: Логиката зад най-тесния небостъргач

/Поглед.инфо/ Дубай отново тества границите на строителната механика с обявения проект Muraba Veil. Планиран за завършване през 2028 година, този 73-етажен обект предлага пропорция, която повдига сериозни въпроси сред структурните инженери. При височина от 380 метра и широчина от едва 22,5 метра, сградата с 131 апартамента разчита на стоманена мрежа и радикалален подход към аеродинамиката, за да оцелее при суровите пустинни ветрове край Sheikh Zayed Road. зад медийната опаковка от лукс и награди „Прицкер“ обаче стоят тежки изчисления за колебанията на височинните конструкции, деградирането на материалите в соления крайбрежен въздух и чисто икономическата логика на подобно вертикално струпване.

Архитектура срещу физика край Sheikh Zayed Road

Строителният пазар в Обединените арабски емирства отдавна не се изненада от амбициозни метражи, но обявеният през октомври 2024 г. проект Muraba Veil поставя прецедент, който преминава от сферата на естетиката директно в зоната на граничната приложна физика. Идеята зад кулата, проектирана от каталунското бюро RCR Arquitectes в сътрудничество с инвеститора Muraba, е изграждането на 380-метрова жилищна структура върху основа с широчина едва 22,5 метра. За да се придобие представа за това съотношение, трябва да се посочи, че става дума за висок близо четиристотин метра монолит, чиято дебелина е сравнима с дължината на стандартен плувен басейн. В градоустройството подобни параметри дефинират така наречените "супертънки" (slender) сгради, но тук коефициентът на виткост преминава прага на всичко, което традиционното височинно строителство приема за икономически и конструктивно разумно.

Логистиката на такъв обект до самия Дубайски канал и Sheikh Zayed Road е свързана с физически ограничения, които трудно се замазват с маркетингови изявления. Основният проблем при подобно съотношение на страничното спрямо вертикалното измерение са аеродинамичните натоварвания и страничният момент, причинен от вятъра. На височина над триста метра над пустинния терен въздушните течения упражняват огромен натиск, създавайки опасни явления като вихрово откъсване (vortex shedding). Когато вятърът обтича толкова тясно тяло, той образува редуващи се вихри от двете му страни, което кара структурата да се колебае настрани. При кула с дебелина едва 22,5 метра тези вибрации не са просто въпрос на дискомфорт за обитателите на горните етажи, а критичен фактор за умора на материалите в основата.

Според достъпните проектни данни, конструкцията ще ползва специално проектиран воал от неръждаема стомана, който трябва да изпълнява едновременно функциите на пасивна слънцезащита и аеродинамичен демпфер. В архивното изследване на височинните сгради от последните десетилетия има десетки примери за подобни фасади, но малко от тях са подлагани на продължително въздействие на финия пустинен пясък и високата влажност на Персийския залив. Солената мъгла в комбинация с твърдите абразивни частици, носени от вятъра, бързо идентифицира всяка пробойна в антикорозионните покрития и металните съединения.

Интересно е да се отбележи как архитектурният концепт стъпва върху традиционния арабски дворен модел, опитвайки се да го разположи вертикално. Всеки от 131-те апартамента заема пълната ширина на сградата, простирайки се от единия до другия край, което според проектантите осигурява естествена кръстосана вентилация и панорама. Това изглежда логично на хартия, но има един сериозен вертикален проблем: комуникационното ядро. Асансьорните шахти, аварийните стълбища и водопроводните и електрическите магистрали в такава кула изискват огромно вътрешно пространство. Когато отнемете необходимите за асансьорите метри от 22,5-метровия профил, полезната жилищна площ на всеки етаж се свива драматично, а структурното корито в центъра трябва да поеме почти цялата усукваща сила на сградата.