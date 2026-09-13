Разглеждането на публикувания доклад на Anthropic през обектива на суровата изследователска логика показва нещо много по-прозаично и същевременно обезпокоително от научната фантастика. Не става дума за някакъв внезапен „самосъзнателен“ скок на модела, а за студена оптимизация на ресурси, време и финанси от страна на операторите зад клавиатурите. Когато една лаборатория спести стотици часове в анализ на протеиново сгъване, синтез на олигонуклеотиди или структуриране на грантови документи за рисково усилване на функции (gain-of-function), тя просто намалява финансовия си праг за влизане в опасната зона. В периода между края на 2025 г. и лятото на 2026 г. регистрираните пет случая показват как практическата вирусология и синтетичната биология намират пряк път през интерфейсите на масовия изкуствен интелект.
Проблемът с вируса чикунгуня, пренасян от комари и известен с изключително мъчителните си ставни ефекти, е класически пример за оперативна двойна употреба. Според данните от доклада, изследователите са ползвали Claude за подготовка на документи за финансиране, насочени към инфраструктура на военноизследователско съоръжение. Алгоритъмът е засекъл искане за промяна в патогенността и е задействал протокола за отказ. Но какво се случва на терен? Операторите не спират работа, а просто пренасочват заявките през междинни API платформи към модели с по-ниска степен на цензура. Това разкрива една голяма пробойна в теорията за контрола: блокирането на портала е просто пренасочване на трафика. Когато инфраструктурата е налична, а биологичният материал – достъпен, алгоритмичната бариера служи само за забавяне, но не и за спиране.
При казуса с високопатогенния птичи грип изследователят е действал в продължение на седмици. Текстът в отчета индикира, че защитата е предотвратила ползването на най-мощния модел, но потребителят просто е свалил летвата и е продължил работата си с по-малко способни, но незаключени версии. Тук лъсва технологичният лимит на така нареченото подравняване (alignment). Експерименталното планиране, анализирането на данни от секвениране и интерпретацията на резултати при ортопоксвирусите или токсините не изискват специален „злонамерен“ код. Те ползват същия език, с който се описва създаването на ваксини или моноклонални antitoxins. За един математически модел, работещ на базата на векторни вероятности, границата между „защита от епидемия“ и „създаване на биологичен агент“ е напълно невидима, защото молекулярната биология ползва едни и същи химични формули и реактиви в двата случая.
Архивното гробище на предишни опити за контрол върху технологиите с двойна употреба показва, че подобна илюзия е съществувала и при първите центрофуги за обогатяване на уран, и при ранните оборудвания за аерозолно разпръскване. Разграничението между цивилното и военното приложение никога не е било в самия уред, а в намерението и крайната логистика. Докато от Anthropic заявяват, че са сезирали властите и са затворили акаунтите, реалният въпрос опира до физическото разпространение на алгоритмите с отворен код. Когато модел с параметри от ранга на съвременните системи може да се подкара на частен клъстер без интернет връзка, корпоративните доклади за сигурност губят своята тежест.