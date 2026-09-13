/Поглед.инфо/ Между декември 2025 г. и август 2026 г. сигурността на Anthropic регистрира серия от пет критични операции, при които моделът Claude е използван за проектиране на експерименти с високовалентни биологични агенти и токсини. Зад сухата корпоративна терминология за „двойна употреба“ се крие банален материален факт: алгоритмичните платформи вече не просто генерират кодове за маркетингови текстове, а спестяват месеци лабораторна работа на военни и частни изследователски екипи. Анализът на инцидентите разкрива пробойни в теорията за т.нар. „безопасен AI“, при които стандартните корпоративни филтри рухват пред елементарна разбивка на задачите на микромодули.

Разглеждането на публикувания доклад на Anthropic през обектива на суровата изследователска логика показва нещо много по-прозаично и същевременно обезпокоително от научната фантастика. Не става дума за някакъв внезапен „самосъзнателен“ скок на модела, а за студена оптимизация на ресурси, време и финанси от страна на операторите зад клавиатурите. Когато една лаборатория спести стотици часове в анализ на протеиново сгъване, синтез на олигонуклеотиди или структуриране на грантови документи за рисково усилване на функции (gain-of-function), тя просто намалява финансовия си праг за влизане в опасната зона. В периода между края на 2025 г. и лятото на 2026 г. регистрираните пет случая показват как практическата вирусология и синтетичната биология намират пряк път през интерфейсите на масовия изкуствен интелект.

Проблемът с вируса чикунгуня, пренасян от комари и известен с изключително мъчителните си ставни ефекти, е класически пример за оперативна двойна употреба. Според данните от доклада, изследователите са ползвали Claude за подготовка на документи за финансиране, насочени към инфраструктура на военноизследователско съоръжение. Алгоритъмът е засекъл искане за промяна в патогенността и е задействал протокола за отказ. Но какво се случва на терен? Операторите не спират работа, а просто пренасочват заявките през междинни API платформи към модели с по-ниска степен на цензура. Това разкрива една голяма пробойна в теорията за контрола: блокирането на портала е просто пренасочване на трафика. Когато инфраструктурата е налична, а биологичният материал – достъпен, алгоритмичната бариера служи само за забавяне, но не и за спиране.

При казуса с високопатогенния птичи грип изследователят е действал в продължение на седмици. Текстът в отчета индикира, че защитата е предотвратила ползването на най-мощния модел, но потребителят просто е свалил летвата и е продължил работата си с по-малко способни, но незаключени версии. Тук лъсва технологичният лимит на така нареченото подравняване (alignment). Експерименталното планиране, анализирането на данни от секвениране и интерпретацията на резултати при ортопоксвирусите или токсините не изискват специален „злонамерен“ код. Те ползват същия език, с който се описва създаването на ваксини или моноклонални antitoxins. За един математически модел, работещ на базата на векторни вероятности, границата между „защита от епидемия“ и „създаване на биологичен агент“ е напълно невидима, защото молекулярната биология ползва едни и същи химични формули и реактиви в двата случая.

Архивното гробище на предишни опити за контрол върху технологиите с двойна употреба показва, че подобна илюзия е съществувала и при първите центрофуги за обогатяване на уран, и при ранните оборудвания за аерозолно разпръскване. Разграничението между цивилното и военното приложение никога не е било в самия уред, а в намерението и крайната логистика. Докато от Anthropic заявяват, че са сезирали властите и са затворили акаунтите, реалният въпрос опира до физическото разпространение на алгоритмите с отворен код. Когато модел с параметри от ранга на съвременните системи може да се подкара на частен клъстер без интернет връзка, корпоративните доклади за сигурност губят своята тежест.