Архивното гробище на илюзиите: Паразитологични доказателства за реалния живот в римските гарнизони

/Поглед.инфо/ Романтичният мит за безупречната римска цивилизация, донесла течаща вода, архитектурно изящество и хигиена сред "варварска" Европа, продължава да захранва учебниците. Реалистичният преглед на материалните остатъци от I до IV век обаче показва съвсем различна картина. Археологическите разкопки в римската крепост Виндоланда, разположена непосредствено до Адриановия вал в Северна Англия, извадиха на повърхността паразитологични проби от дънните седименти на тогавашната канализационна мрежа. Резултатите, обработени в лабораторни условия, не просто подкопават популярната представа за инженерната санитария на империята, а я разрушават. Военната инфраструктура, замислена да поддържа хигиената на 1000 души гарнизон, всъщност е функционирала като перфектен развъдник за хронични чревни инфекции.

Илюзията за цивилизационен чистоплътен феномен

Когато империята разполага своите помощни войски и легиони по 117-километровата граница между Ирландско и Северно море през 122 г. сл. Хр., логистичният апарат изгражда масивни каменни съоръжения. Крепостта Виндоланда е типичен пример за този топографски и военен контрол. Твърди се, че изграждането на термалните комплекси с подово отопление (хипокауст), течащата вода по оловни и каменни проводи и тоалетните с непрекъснат воден поток е било знак за превъзходство над местните племена. Но когато историческата наука отстъпи място на микроскопията и микробиологичните тестове, инженерните постижения придобиват съвсем друг облик.

Екипът, ръководен от палеопатолога Пиърс Мичъл от Университета в Кеймбридж, анализира близо 60 почвени проби, взети директно от дренажните канали, обслужващи обществените тоалетни на баните във Виндоланда, датирани от III век сл. Хр. Всички налични данни сочат, че войниците не са били защитени от средата си, а са живели в състояние на постоянна паразитна инфестация.

Биологичният състав на канализационния поток

Чрез лабораторна микроскопия и ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) в седиментите бяха идентифицирани голямо количество яйца на Ascaris lumbricoides (човешки кръгъл червей) и Trichuris trichiura (власоглав). Тези нематоди причиняват масивни чревни смущения, вътрешни кървения, анемия и системно изтощение на организма – критичен проблем за личния състав, от който се изисква да поддържа висок боен дух в суровия влажен климат на днешния Нортъмбърланд.

Но истинската пробойна в теорията за санитарната превъзходност дойде с изолирането на антигени на Giardia duodenalis. Това е първото физическо доказателство за съществуването на този микроскопичен паразит в Римска Британия. Досега следи от Giardia от тази епоха бяха откривани единствено в затворени анадолски и италиански контексти. Наличието на Giardia – патоген, пренасящ се стриктно по фекално-орален път чрез контаминирана питейна вода – показва траен срив във водоснабдителните трасета на кастела.