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Какво всъщност разкрива винителният падеж в основата на Лъвската скала

/Поглед.инфо/ Анатолийското високо поле в района на Афионкарахисар не прощава на камъка. Студените зими, разширяването на замръзналата вода в микропукнатините на вулканичния туф и системното варварство на иманярите с динамитени шашки отминалия век почти са заличили Арслан Кая. Шумно рекламираното "дешифриране" на фригийския надпис от професор Марк Ман от Държавния университет на Пенсилвания всъщност представлява педантично сглобяване на сенки, архивни плаки от XIX век и коси сутрешни лъчи. Откриването на думата "Матеран" – култът към Великата майка – не е холивудски завой, а методичен епиграфски пробив в архивното гробище на древните малоазиатски езици.

Деж. редактор - Александра Докова 3657 прочитания
Какво всъщност разкрива винителният падеж в основата на Лъвската скала
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Логистиката на разрушението и един 15-метров монолит

Когато Шотландският археолог и изследовател сър Уилям Мичъл Рамзи се сблъсква с 15-метровия базалт и туф на Арслан Кая през 1884 година, климатичният фактор вече е свършил половината от разрушителната си работа. Текстурата на вулканичната скала във Фригийските планини около езерото Емре Гелю е ронлива, силно шуплеста и изключително чувствителна към киселинни валежи и термични разширения. Върху този монумент, издълбан някъде през VI век преди новата ера, времето е оставило само бели петна. Сфинксовете в горната част на фронтона и фигурата на богинята, рамкирана от лъвове, все още се разчитат като релеф, но изсеченият фригийски текст в основата е бил превърнат в почти гладка повърхност още преди френските лингвисти Клод Брикс и Мишел Льожон да вдигнат ръце през втората половина на XX век, обявявайки го за завинаги изгубен за науката.

За разлика от твърдия гранит в Египет, анатолийският туф пие вода. Всяка замръзнала капка през последните две хилядолетия е кърпила микроскопични парчета от фригийските букви. Към това добавяме и чистата човешка алчност: в края на XIX и през целия XX век иманярски групи, подхранени от местни легенди за скрити кухини зад фронтона, регулярно са взривявали части от монумента с самоделни експлозиви. Резултатът е пробойна в научната теория – паметник с ключово топографско и религиозно значение стои в средата на нищото без идентифицируем писмен контекст.

Игри със светлината вместо магически формули

Изследването на професор Марк Ман, публикувано в специализираното академично издание Kadmos, не съдържа никакви тайнствени метафизични открития. Процесът е бил технически мъчителен. Ман използва аналитичен метод, разчитащ на компютърно обработени фотографии, заснети при изключително специфичен ъгъл на слънчевата светлина – моментът, в който ранните сутрешни лъчи едва докосват текстурата на камъка под ъгъл от няколко градуса, хвърляйки дълги сенки в най-плитките оцелели жлеби.

Чрез припокриване на тези съвременни цифрови масиви с фотографски плаки от XIX век (включително архивните стъклени негативи на самия Рамзи), Ман успява да елиминира ерозионния шум. Процесът е физическа и оптична реконструция: сканират се дебелините на микро-дълбатините, проверява се ъгълът на всеки остатъчен щрих и той се съпоставя с известната фригийска азбука, която използва палео-архаични гръцки графични знаци.

Резултатът от този филтър е възстановяването на конкретен сегмент от букви, оформящ думата "Матеран" (Matern).

Граматика на култа: Винителният падеж и анатолийският пантеон

Възстановяването на "Матеран" е фундаментално не поради самия факт, че фригийците са почитали Майката на боговете – това се знае от десетилетия опити за дешифриране на индоевропейските субстрати в Мала Азия. По повод древните езикови пластове в региона, може да прегледате нашия предишен анализ за [палео-балканските и анатолийските езикови връзки през бронзовата епоха], където логиката на топонимията следва подобни структури. Изключително важен тук е граматическият детайл: думата е изписана във винителен падеж (accusative case).

В фригийския синтетичен език винителният падеж при посветителни надписи върху скални фасади означава пряк обект на действие или пряк адресат на паметника. Това категорично отхвърля хипотезата, че Арслан Кая е просто гробница на местен владетел или регионален династ. Паметникът е бил открит култов олтар, маркер на свещено пространство, посветен на богинята, известна по-късно сред гърците като Кибела, а сред римляните като Magna Mater (Великата майка).

Формулата, в която "Матеран" се появява, логически предполага изчезнал глагол за посвещение или заклинателна клауза. Сравнителният анализ с други фригийски надписи – като този от известния паметник на Мидас в Язълъкая – показва, че подобни текстове обикновено съдържат две неща: името на ктитора (онзи, който е финансирал изсичането на монумента) и юридическо-религиозно проклятие срещу всеки, който би дръзнал да увреди скалата.

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