Как копривата превърна листата си в ампули за еднократна употреба

/Поглед.инфо/ Анатомията на ботаническата защита рядко се опознава чрез сухи лабораторни доклади, защото човешката физиология реагира светкавично на химическите дразнители. Когато епидермисът влезе в контакт с Urtica dioica, резултатът не е просто повърхностно раздразнение, а бързо и прецизно механично пробиване на тъканта, последвано от инжекция. Докато традиционните ботанически описания опростяват това явление до „парещ сок“, реалността в микроскопския мащаб разкрива инженерна система, усъвършенствана под натиска на големите тревопасни бозайници. Това е разказ за силициево стъкло, хистамин и еволюционна надпревара.

Силициевите микроспринцовки на епидермиса

Растителният покров на семейство Urticaceae не разчита на случайността. При по-подробен преглед на листната петура и стъблото под сканиращ електронен микроскоп прави впечатление, че повърхността е покрита с хиляди специализирани трихоми. За разлика от обикновените власинки, които предпазват флората от дехидратация или UV-радиация, парещите трихоми са силно специализирани клетъчни структури. Всяка от тях представлява единична продълговата клетка, закотвена в гъвкава, многоклетъчна основа.

Минерализацията на тези клетки е ключовият фактор за тяхното действие. Клетъчната стена в горната си част е наситена със силициев диоксид, превръщайки я практически в чупливо стъкло, докато към основата доминират калциевите отлагания. Тази вътрешна асиметрия осигурява структурна якост, съчетана с крайност на чупливостта при определен ъгъл на натиск. На самия връх на трихома се намира малко заоблено образувание. При най-лекия физически контакт – било то от муцуната на говедо или от човешка ръка – това топче се счупва по предварително определена линия на напрежение.

Счупването оставя диагонален, изключително остър ръб, наподобяващ върха на медицинска игла. Поради високото вътреклетъчно налягане (тургор), натрупаният в цитоплазмената празнина секрет се изтласква мигновено през кухия канал директно в дермата на жертвата. Всяка от тези структури действа като игла за еднократна употреба. След като се задейства, клетката губи съдържанието си и опразненият силициев стълб остава просто механично парче отпадък в раната.

Разпадането на мита за мравчената киселина

Десетилетия наред популярната учебникарска литература повтаряше една и съща опростена хипотеза: копривата пари заради високото съдържание на мравчена киселина. Аналитичната химия и спектрометрията от последните години обаче показаха пробойни в тази теория. Вярно е, че следи от мравчена киселина се откриват в секрета на някои видове от рода Urtica, но нейният процент е твърде нисък, за да обясни острия, незабавен физиологичен шок и последващия продължителен възпалителен процес.

Действителният химически коктейл е значително по-комплексен и неврологично таргетиран. В течната фракция на трихомите са изолирани най-малко три основни биологично активни съединения:

Хистамин: Предизвиква незабавно разширяване на капилярите, увеличена съдова пропускливост и бързо образуване на характерните еритематозни лезии (мехури).

Предизвиква незабавно разширяване на капилярите, увеличена съдова пропускливост и бързо образуване на характерните еритематозни лезии (мехури). Ацетилхолин: Невротрансмитер, който активира сетивните ноцицептори (рецепторите за болка) и изпраща интензивен сигнал за изгаряне директно към централната нервна система.

Невротрансмитер, който активира сетивните ноцицептори (рецепторите за болка) и изпраща интензивен сигнал за изгаряне директно към централната нервна система. Серотонин: Потенцира действието на хистамина и ацетилхолина, карайки нервните окончания да останат свръхчувствителни за дълъг период от време.

В зависимост от географията и конкретния вид, към този състав се добавят и други дразнители. При азиатския представител Urtica thunbergiana се откриват винена и оксалова киселина, които допълнително подкиселяват тъканта и удължават дразненето. По същество това не е просто киселинен разтвор, а прецизно дозиран биохимичен кокaтейл, който атакува едновременно кръвоносните съдове и нервната система.