Невидимият източник в дълбокия космос, който обърка астрофизиците

/Поглед.инфо/ Астрофизиката отново се сблъска с границите на собствените си инструменти. Инфрачервеният спектрограф NIRSpec на космическия телескоп „Джеймс Уеб“ регистрира силен, изолиран спектрален сигнал в добре познатия сектор на Ултрадълбокото поле на Хъбъл. В зона от небето, където десетилетия наред фометричните каталози са отчитали пълна празнота, измерванията с разлика от три месеца отчитат аномална емисионна линия, която не съответства на нито един познат астрофизичен обект. Липсата на съпътстващи спектрални следи и отсъствието на светлинен източник в по-ранните фотометрични заснемания оставят научната общност пред серия от изключително неудобни въпроси.

Отвъд видимата светлина и архивните илюзии

Полето в южното съзвездие Пещ отдавна се счита за един от най-добре картографираните, изследвани и анализирани участъци от видимото небе. След повече от 270 часа обща експозиция, натрупана от телескопа „Хъбъл“, оптическият каталог в този сектор регистрира над 10 000 далечни галактически структури. От гледна точка на класическата фотометрия, този периметър се смяташе за практически изчерпан откъм генерални изненади. Методологията на астрономията обаче е пряко ограничена от технологичните лимити на оборудването, с което разполага в дадена епоха. Стандартният протокол за наблюдение обикновено е праволинеен и консервативен: учените избират предварително фиксиран визуален обект от заснетите изображения, след което насочват микрозатворите на спектрографа към него, за да разцепят светлинния поток на дължини на вълните и да изчислят химическия състав, червеното изместване и физическата му маса.

Екипът, ръководен от Мейсън Хюбърти от Университета на Минесота, решава да заобиколи този установен стандарт и да поеме сериозен методически риск. Вместо да насочват фините прозорци на NIRSpec към вече потвърдени светлинни петна, изследователите отварят почти цялата матрица от микрозатвори, изолирайки единствено най-ярките и агресивни близки галактики, които биха преосветили датчиците. Целта е провеждането на т.нар. „сляпо търсене“ – издирване на радиационни емисии без предварително визуално потвърждение от заснетите карти. Логиката зад този опит е чисто физическа: ако във вакуума съществуват обекти с ниска повърхностна яркост, но със силна и концентрирана радиация на конкретна дължина на вълната, те биха останали напълно невидими за класическата камера, но биха светнали веднага върху решетката на спектрографа.

Аномалията на 1.6 микрометра и методологическият проблем

Наблюденията, проведени на два отделни етапа през август и ноември 2023 година – с времеви интервал от точно 88 дни и от различен ъгъл на заснемане – отхвърлят възможността за обикновено апаратно замърсяване, дефект в криогенните сензори или единичен пиксел от космически лъчи. От общо седем засечени емисионни източника по време на това търсене, шест се припокриват с абсолютна прецизност с известни далечни галактически системи. Седмият сигнал обаче тотално разбива очакванията на аналитиците.

NIRSpec фиксира ясна, остра емисионна линия на дължина на вълната около 1.6 микрометра. Фундаменталният проблем тук не е самият интензитет на излъчването, а неговата абсолютна изолация. Всеки реален физически обект – независимо дали е студена звезда, водороден облак или свръхмасивна галактика – излъчва поредица от характерни, взаимосвързани спектрални линии, определяни от атомните преходи на съставящите го елементи. Тук обаче в спектъра липсва каквото и да било друго. Нещо повече: при тази измерена яркост, въпросният обект би трябвало неизбежно да присъства в обемния инфрачервен каталог JADES, заснет от „Уеб“ само година по-рано, през октомври 2022 година. В данните от JADES на същите тези небесни координати няма абсолютно нищо – единствено студен фонов шум.